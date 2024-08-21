Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвод и развод

Дженнифер Лопес инициирует процесс развода с Беном Аффлекком.

После двадцати лет первоначального знакомства, за которыми последовала отмененная свадьба, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец-то сочетались браком два года назад. К сожалению, они снова расстаются, и Лопес подает на развод.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Дженнифер Лопес инициирует процесс развода с Беном Аффлекком.

Голливудская суперзвезда Дженнифер Лопес, 55 лет, подала на развод против актера Бена Аффлека после двух лет счастливой семейной жизни. Как сообщают СМИ, в том числе "Variety" и "TMZ.com", Лопес подала на развод во вторник (по местному времени) в суде Лос-Анджелеса, указав датой расторжения брака 26 апреля.

Парочка сыграла пышную свадьбу на особняке в Джорджии в США 20 августа 2022 года. Они официально стали мужем и женой в игровом центре Лас-Вегаса, Невада, в июле того же года в небольшой часовне.

Их отношения насчитывают более двух десятилетий, но не выдержали испытания временем. Их "роман Беннифер" рассыпался через 18 месяцев, а первое обручение закончилось в январе 2004 года.

Перед свадьбой с Аффleck Лопес была замужем трижды и имеет близнецов с певцом Марком Энтони. Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год и имеет троих детей с ней.

Несмотря на эмоциональное воссоединение и несколько свадебных церемоний, брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека движется к разводу и разделению, как подтверждают судебные документы. Это еще одно значительное изменение в истории их отношений, которая в прошлом была отмечена tanto объединением, как и разделением.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Та asi Тейлор Свифт прощалась с Европой в лондонском прощании.
Общество

Прощай, Лондон: Тейлор Свифт объявляет прощание с европейским турне

Перед началом своего турне 'Эры' в Северной Америке этой осенью Тейлор Свифт планирует выступить в Лондоне и представить новое музыкальное видео. Некоторые фанаты ждали заявления.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Алисия Сильверстоун, кажется, не очень хорошо информирована о ягодах.
Общество

Алисия Сильверстоун, кажется, не очень хорошо информирована о ягодах.

Алисия Сильверстоун, кажется, не очень хорошо информирована о ягодах. Люди обеспокоены после того, как Алисия Сильверстоун беззаботно полакомилась ягодами, найденными на тротуаре. Люди гадают, что это за ягоды, в то время как другие волнуются о благополучии Сильверстоун. Американская актриса, ныне в Англии, рискнула и наткнулась на незнакомое растение во время

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Тейлор Свифт предлагает эксклюзивный заглядывание в экраны своего тура Eras в музыкальном видео на песню "I Can Do It With a Broken Heart".
Общество

Тейлор Свифт предлагает эксклюзивный заглядывание в экраны своего тура Eras в музыкальном видео на песню "I Can Do It With a Broken Heart".

Тейлор Свифт дает закулисный взгляд на свой тур Era в недавнем музыкальном видео для своей песни "Я могу это сделать с разбитым сердцем".

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Участники инаугурационного мероприятия Gamescom направляются к главному входу Koeln Messe.
Технологии

Игровой экстравагант, Gamescom, начался; ожидается огромный приток около полумиллиона человек.

- Игровой экстравагант, Gamescom, начался; ожидается огромный приток около полумиллиона человек. После запуска крупнейшего в мире события в сфере игр и видеоигр, Gamescom в Кёльне, отрасль стремится преодолеть свои недавние трудности. Рост расходов и снижение спроса со стороны потребителей привели к тому, что многие игровые компании оказались в затруднительном положении,

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После шестимесячного перерыва после насильственного инцидента в школе во Вuppertal...
Федеральные земли Германии

После трагедии в школе, последует судебное разбирательство по делу о покушении на убийство.

Этот выдающийся старшеклассник из Вупперталя, якобы, напал с ножом на нескольких своих сотоварищей, в результате чего против него четыре раза были выдвинуты обвинения в покушении на убийство.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Около 84 000 человек, получающих пособия по инвалидности, получают увеличенные выплаты с июля.
Федеральные земли Германии

Лица с ограниченными возможностями получают пособия на пенсию по инвалидности

Индивидуумы, которые лишены возможности работать из-за состояния здоровья, теперь получают увеличенную пенсию по инвалидности с июля.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Распространение африканской чумы свиней имеет последствия для страховых компаний.
Федеральные земли Германии

Страхователи выражают обеспокоенность по поводу потенциальных значительных финансовых неудач, вызванных болезнями животных.

- Страхователи выражают обеспокоенность по поводу потенциальных значительных финансовых неудач, вызванных болезнями животных. Из-за широких вспышек заболеваний животных, таких как в Гессене и Рейнланд-Пфальце, страховщики ожидают значительных финансовых потерь. Регулярно распространяются предупреждения о болезни синего языка, которая в основном поражает коров и коз, как сообщает R+V в Висбадене. Кроме

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно