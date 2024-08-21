- Дженнифер Лопес инициирует процесс развода с Беном Аффлекком.

Голливудская суперзвезда Дженнифер Лопес, 55 лет, подала на развод против актера Бена Аффлека после двух лет счастливой семейной жизни. Как сообщают СМИ, в том числе "Variety" и "TMZ.com", Лопес подала на развод во вторник (по местному времени) в суде Лос-Анджелеса, указав датой расторжения брака 26 апреля.

Парочка сыграла пышную свадьбу на особняке в Джорджии в США 20 августа 2022 года. Они официально стали мужем и женой в игровом центре Лас-Вегаса, Невада, в июле того же года в небольшой часовне.

Их отношения насчитывают более двух десятилетий, но не выдержали испытания временем. Их "роман Беннифер" рассыпался через 18 месяцев, а первое обручение закончилось в январе 2004 года.

Перед свадьбой с Аффleck Лопес была замужем трижды и имеет близнецов с певцом Марком Энтони. Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год и имеет троих детей с ней.

Несмотря на эмоциональное воссоединение и несколько свадебных церемоний, брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека движется к разводу и разделению, как подтверждают судебные документы. Это еще одно значительное изменение в истории их отношений, которая в прошлом была отмечена tanto объединением, как и разделением.

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