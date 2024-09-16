Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показывают своих потомков

В течение некоторого времени Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не появлялись вместе на публике. Однако после подачи документов о разводе этих голливудских знаменитостей заметили гуляющими по Лос-Анджелесу со своими детьми. Американские СМИ сейчас обсуждают возможность романтического воссоединения пары.

По данным журнала "People", бывшие возлюбленные были замечены на камеру в отеле "Беверли Хиллз" в Лос-Анджелесе в прошлую субботу. Это, как считается, первое появление их вместе с детьми на публике после того, как Лопес подала на развод с Аффлеком в конце августа.

Фотографии, опубликованные изданиями вроде "Daily Mail", показывают Аффлека и Лопес стоящими снаружи отеля, а затем заходящими внутрь. Аффлек был одет в синие джинсы, синюю рубашку и темные солнцезащитные очки, а Лопес - в черный длинный топ, темные джинсы и светлые солнцезащитные очки.

Пару также видели вместе в черной машине, за рулем которой был Аффлек, а Лопес сидела на пассажирском сиденье. Это семейное мероприятие разожгло слухи о возможном романтическом воссоединении пары в американских СМИ.

Подробности развода

Аффлек и Лопес были парой в начале 2000-х, но решили расстаться в то время. После двух браков каждый они воссоединились и поженились летом 2022 года. Аффлек был раньше женат на своей со-звезде Дженнифер Гарнер в 2005 году, с которой у него трое детей: 18-летняя Виолетта, 15-летняя Серафина и 12-летний Самуэль. С другой стороны, Лопес вышла замуж за своего нового партнера Марка Энтони в 2004 году и родила своих теперь 16-летних близнецов Макса и Эмме.

Американские СМИ сообщают, что Лопес подала на развод с Аффлеком в августе, указав датой разлучения 26 апреля 2024 года. Перед этим ходили слухи о проблемах в отношениях между ними, так как их не видели вместе на публике с марта, и Аффлек съехал из их общего дома перед его продажей.

Отель "Беверли Хиллз" в Лос-Анджелесе, известный как популярное место встреч голливудских знаменитостей, стал местом, где бывшие возлюбленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были замечены на камеру в последнее время. Недавнее семейное мероприятие пары в "Холливуде" вызвало широкие спекуляции о возможном романтическом воссоединении в американских СМИ.

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