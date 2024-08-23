Дженнифер Аффлек хочет получить юридическое признание как Дженнифер Лопес.

В рамках своего заявления о разводе, полученного CNN, артистка просит восстановить свою фамилию как "Дженнифер Лynn Лопес", а не "Дженнифер Лynn Эффлек".

Недавно Лопес подала на развод с Беном Эффлеком, совпавший с годовщиной их свадьбы в 2022 году, состоявшейся в Райсборо, Джорджия. Она указала дату разделения как 26 апреля 2024 года, что означает, что они были вместе в течение года и девяти месяцев до расставания.

Это заявление последовало за новостями о том, что они провели лето на разных побережьях, а Лопес отметила свой день рождения в конце июля, тематически связанный с "Бриджертоном", без признаков присутствия Эффлека.

В феврале Лопес представила "Наибольшую любовную историю, никогда не рассказанную", документальный фильм, посвященный ее самопроизведенному альбому "Это я... Сейчас" и всей жизни в поисках любви к себе.

В фильме Эффлек признался в своей готовности уступить желанию Лопес сделать их частную жизнь более публичной.

Их расставание является еще одной главой в истории любви двух знаменитостей, длящейся несколько десятилетий.

Союз Лопес и Эффлека произошел более двадцати лет после того, как они впервые встретились на съемках "Гиги", где они сыграли преступников, связанных с работой, и развили настоящую дружбу, которая позже расцвела в любовь. Они отложили свою свадьбу в 2003 году, прежде чем возобновить свои отношения в 2021 году.

Лопес указала "непреодолимые разногласия" как причину развода.

После того, как она поделилась своей историей любви в документальном фильме "Наибольшая любовная история, никогда не рассказанная", Дженнифер Лопес сосредоточена на своей карьере в развлечениях, стремясь восстановить свою первоначальную фамилию. Несмотря на готовность Эффлека уступить ее желанию сделать их жизнь более публичной в их фильме, публичное расставание влияет на их связь.

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