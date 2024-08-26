Дженна Ортега решила отключить свой аккаунт X из-за непристойного контента.

В шоу "Среда" она не терпит никакой ерунды в изображении своего персонажа. Актриса Дженна Ортега занимает такую же твердую позицию в реальной жизни. Из-за получения непристойных изображений и видео она временно ушла из X.

В интервью подкасту "Интервью" издания "Нью-Йорк Таймс" 21-летняя Ортега рассказывает о своих переживаниях. Ее bombardовали таким контентом на X с подросткового возраста. Первое вредоносное сообщение, которое она открыла в нежном возрасте 12 лет, содержало частную часть тела мужчины, как призналась Ортега.

В подростковом возрасте ей советовали создать аккаунт на X, чтобы "улучшить свой образ". Помимо нежелательных непристойных фотографий, она также столкнулась со своим первым "поддельным контентом" в возрасте 14 лет, как призналась Ортега. Когда ее спросили, имеет ли она в виду "сгенерированные ИИ непристойные изображения", актриса ответила напрямую: "Да, определенно".

"Я чувствовала отвращение, ужас и дискомфорт", - объясняет Ортега о своих переживаниях. Эти и другие тревожные инциденты побудили ее деактивировать свой аккаунт X "около двух или трех лет назад". После выхода сериала Netflix "Среда" она получила поток "бредовых изображений и фотографий".

Ортега скоро сыграет в новом фильме Тима Бёртона "Битиджуич Битиджуич", сиквеле культового фильма 1988 года "Битиджуич". Винона Райдер, которая играла главную роль в оригинальном фильме, также появится в предстоящем фильме. Вторая сезон "Среды" в настоящее время снимается.

В интервью Ортега упоминает, что временно покинула X, ранее известный как Twitter, из-за получения непристойного контента. Несмотря на совет создать аккаунт на X в подростковом возрасте, она столкнулась с непристойными изображениями и поддельным контентом, в том числе сгенерированным ИИ, на платформе.

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