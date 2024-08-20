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Джем Оздемир снова нашел любовь.

Женщина из Канады, выглядящая на годы моложе своего возраста

 and  John Stellmacher
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Джем Оздемир снова нашел любовь.

До ноября прошлого года министр сельского хозяйства Германии Цеми Оzdemir не объявлял о своем разводе, положив конец 20-летнему браку. Но теперь, в 58 лет, политик вновь влюблен, на этот раз в канадского юриста, который моложе его на два десятка лет. О ней говорят как об "очень дружелюбной".

Оzdemir не планирует оставаться один. Менее чем через восемь месяцев после объявления о разводе он нашел новую спутницу жизни. Давайте вернемся к хронологии событий.

В 2001 году Оzdemir нашел любовь в лице Пии Марии Кастро, аргентинской журналистки. Пара поженилась в 2003 году и воспитывала двоих детей. Но в ноябре 2023 года они объявили о разводе после 20-летнего брака. Несмотря на развод, они хотели сохранить дружеские отношения и не делать публичных заявлений, чтобы защитить свою приватность и в первую очередь своих детей.

Развод не был неожиданностью, так как пара уже шла разными путями до того, как это стало публичным. Поэтому неудивительно, что Оzdemir нашел новую партнершу, Флавию Заку, в конце 2023 года. Их роман официально начался в январе 2024 года.

Концерт Стинга в Штутгарте

Газета "Штутгартер Цайтунг" сообщила о существовании новой пассии Оzdemira и предоставила дополнительную информацию о ее личности. Согласно газете, Зака - 38-летний канадский юрист, который моложе Оzdemira на 20 лет. У нее есть степень в области права и политики, а также она участвовала в инициативе по борьбе с торговлей людьми в Онтарио.

Недавнее присутствие Оzdemira и Заки на концерте музыканта Стинга в рамках фестиваля "Джаз Опен" в Штутгарте с 18 по 29 июля еще больше подтвердило их отношения. На концерте Оzdemир представил Заку нескольким знакомым, в том числе канадскому балетному звезде Эрику Гаутиеру. Гаутиер сказал: "Она очень обаятельна, и видно, насколько счастливы вместе Оzdemир и она".

Конфиденциальный источник, близкий к паре, сказал газете: "У них очень гармоничные отношения с бывшей женой Оzdemira".

Сам Оzdemир еще не признался в новых отношениях. Однако его офис в Штутгарте якобы подтвердил эту информацию газете, окончательно установив, что он больше не холост.

Хотя Оzdemир не признается в новых отношениях, его присутствие на концерте Стинга в Штутгарте в июле 20XX с Флавией Закой и представление ее знакомым указывают на роман. Кроме того, подтверждение от конфиденциального источника и офиса Оzdemira еще больше укрепляют тот факт, что пара Оzdemira и Заки больше не скрывает свои отношения.

В течение двух десятилетий, О Zdenir был женат на Пья Мария Кастро.

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