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КультураНовостиПереиздание триллера "Анаконда"

Джек и Пол Радд должны появиться.

 and  Mark Rodriguez
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- Джек и Пол Радд должны появиться.

В скором времени выйдет переосмысление триллера '90-х "Анаконда" от сценариста и режиссера Тома Гормикана. По данным "Deadline", Пол Радд (55, известный по "Охотники за привидениями: Наследники") и Джек Блэк (54, знаменитый по "Мандалорцу") ведут переговоры о главных ролях в проекте.

Гормикан, также написавший сценарий к "Массивному таланту" (2022) с Николасом Кейджем (60) и работающий над "Беверли-Хиллз, 90210: Аксл Ф" (2024), сам напишет и поставит новый фильм "Анаконда". Кевин Эттен указан как соавтор сценария.

Оригинальный фильм неожиданно стал популярным

Несмотря на отсутствие подробностей о проекте, ясно, что фильм не будет перезапуском фильма "Анаконда" 1997 года, в котором снимались Дженнифер Лопес (55, известная по "Атласу"), Оуэн Уилсон (55, снявшийся в "Охотники за привидениями: Наследники") и Айс Кьюб (55, из "xXx: Возвращение Ксандера Кэджа") в роли съемочной группы National Geographic, захваченной психом-охотником (в исполнении Джона Войта, 85, в "Мegalopolis"), который хочет поймать самую большую и опасную змею в мире.

Триллер стал неожиданным хитом, собрав в мировом прокате $136 миллионов и породив четыре сиквела: "Анаконды: Охота за кровавым орхидеем" (2004), "Анаконда - Порождение" (2008), "Анаконды - Кровавый след" (2009) и "Озеро Пласид против Анаконды" (2015).

Перезапуск выбирает нетрадиционный подход

Как сообщает издание "Variety", фильм Гормикана представит необычный угол зрения. Он, похоже, вращается вокруг группы друзей, переживающих кризис среднего возраста, которые решают снять свой любимый фильм из юности. К сожалению, их поездка в джунгли быстро выходит из-под контроля и превращается в серьезную проблему.

На данный момент нет точной информации о ролях Блэка и Радда, но две из главных ролей описаны как режиссер, который также работает видеооператором на свадьбах, и актер, чья известность пришла от роли в полицейском сериале.

Компания-производитель еще не сделала заявление.

Перезапуск триллера "Анаконда" с Полом Раддом и Джеком Блэком вот-вот выйдет на экраны. В этом новом варианте, снятом и соавторстве Тома Гормикана, группа друзей пытается снять свой любимый фильм из юности, но вскоре попадает в опасную ситуацию.

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