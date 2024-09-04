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КультураНовостиПервый трейлер "Фильма о Майнкрафт"

Джейсон Момоа поражает своей внешностью.

Джейсон Момоа и Джек Блэк должны потрясти мир Лего в 2025 году, как видно из первого тизера 'Фильма Minecraft'. Особого внимания заслуживает реакция 'Водяного человека' самого.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
С трудом узнать: Джейсон Момоа в фильме 'Майнкрафт'.
С трудом узнать: Джейсон Момоа в фильме 'Майнкрафт'.

- Джейсон Момоа поражает своей внешностью.

3 апреля 2025 года в кинотеатрах состоится премьера фильма "Фильм про Minecraft", режиссёром которого является Джаред Хес (45). Warner Bros. Pictures представила первый тизер-трейлер этого предстоящего киноадаптации видеоигры. В трейлере Джейсон Момоа (45), известный своей ролью Аквамена, удивляет зрителей совершенно новым образом, появившись в стиле 80-х "Вокухила" и розовой кожаной куртке, наряду со своим коллегой по актёрскому цеху Джеком Блэком (55). Блэк задаёт тон для грядущего блокбастера, сказав: "Все, что вы можете представить, вы можете построить".

В предварительном просмотре Блэк и Момоа встречаются с различными знакомыми объектами из игры "Minecraft" в своих ролях. Однако подробности сюжета скудны. Поскольку "Minecraft" - это песочница без традиционной истории, создатели не могли черпать из установленной истории. Вот что нам известно: трое детей и Гарретт "Мусорщик" Гаррисон (Момоа) каким-то образом попадают в странный блоковый мир и должны ориентироваться в новой среде. Их главная цель: найти выход обратно в реальный мир. им помогает эксперт по строительству Стив (Блэк).

В "Фильме про Minecraft" вместе с Момоа и Блэком снялись Эмма Майерс (22), Даниэль Брукс (34), Себастьян Эухенио Хэнсон и Дженнифер Кулидж (63). Блэк укрепляет свою репутацию как голливудского актёра, которого всегда зовут для киноадаптаций видеоигр, с этой новой ролью. Он ранее появился в "Фильме про Супер Марио", "Borderlands" и был втянут в мир видеоигры в "Джуманджи: Следующий уровень" и "Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли".

Видеоигра "Minecraft", с Блэком и Момоа в главных ролях, является самой успешной игрой в истории, продавшись примерно в 300 миллионов копий и имея около 140 миллионов активных пользователей ежемесячно по всему миру. Игру запустили в 2011 году, и с тех пор она породила множество спин-оффов.

Первый трейлер "Фильма про Minecraft" вызвал значительный ажиотаж среди поклонников, продемонстрировав неожиданные появления Джейсона Момоа и Джека Блэка в блоковом мире видеоигры. С приближением даты выхода фильма в кинотеатрах 3 апреля 2025 года ожидание киноадаптации самой успешной видеоигры в истории "Minecraft", проданной более 300 миллионов копий и имеющей около 140 миллионов активных пользователей ежемесячно по всему миру, продолжает расти.

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