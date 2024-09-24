Джейми проявил чувство гордости, провожая свою дочь Коррин на свадебном шествии.

Известный лауреат премии "Оскар" сопровождал свою дочь Коррин Фокс во время церемонии ее свадьбы в выходные, демонстрируя видимое волнение, когда вел ее к алтарю.

Эту трогательную сцену запечатлела его коллега по сериалу "Шоу Джейми Фокса" Гарсель Бевой, которая поделилась ею в своей официальной учетной записи Instagram в составе коллекции изображений.

"Вчера мы имели честь присутствовать и праздновать любовь @corinnefoxx и @joe.hooten ❤️❤️," подписала пост Бевой. "Любовь и уважение, которое вы оба испытываете друг к другу, очевидны 🙏🏽. Коррин, ты выглядела потрясающе",

К сожалению, пост был удален, но видео продолжает распространяться на различных платформах.

Коррин публично объявила о своей помолвке с Хутеном, писателем/режиссером и телевидением исполнительным директором, в социальных сетях в 2023 году.

"С того момента, как я впервые увидела тебя, я знала, что ты моя навсегда 💍❤️," она написала в подписи к серии фотографий со своим возлюбленным.

Ее отец признал этот пост, написав свою собственную дань паре, сказав, что "они являются идеальным воплощением любви".

"Вы заботитесь друг о друге, о вашем психическом и физическом благополучии и поддерживаете друг друга... поздравляю с помолвкой," написал актер. "Когда Джо сказал мне, что собирается сделать предложение моей дочери, у меня на душе были слезы радости... 🙏🏾❤️ и Коррин, у тебя всегда было особое место в моем сердце... ты заслуживаешь любви в изобилии... так что еще раз поздравляю вас обоих... не могу дождаться, чтобы проводить тебя к алтарю."

Дуэт отец-дочь имеет тесную связь, и Коррин стояла рядом со своим отцом после медицинских трудностей.

Ранее в этом году было объявлено, что они будут вести музыкальную викторину вместе.

После того, как они поделились своими трогательными моментами на свадьбе, Гарсель Бевой упомянула, что видео церемонии теперь распространяется на различных платформах. Несмотря на радость и волнение от свадьбы, Джейми Фокс выразил свой энтузиазм по поводу предстоящей музыкальной викторины, которую он будет вести вместе со своей дочерью Коррин Фокс.

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