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ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Джастин Теру женится.

Джастин Теру посетил премьеру страшной комедии "Бестолежуич Бестолежуич" в Венеции, выступив в качестве одного из звезд. Его сопровождала актриса Николь Брайдон Блум, о чьем предстоящем браке со знаменитостью сообщали американские СМИ.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Джестин выражает желание вступить в брак.
Джестин выражает желание вступить в брак.

- Джастин Теру женится.

Джастин Теру, 53-летний актер, известный по фильму "Девушка в поезде", и его подруга Николь Блум, 30 лет, якобы помолвлены. По словам знаменитостей, таких как "People" и "E! News", Теру сделал предложение Блум в Италии. Влюбленные прогуливались вместе на премьере "Битиджуса Битиджуса" на Венецианском кинофестивале, где Теру снялся вместе с Майклом Китоном, Вайноной Райдер, Кэтрин О'Хара, Уиллемом Дефо и Дженной Ортегой в сиквеле хоррор-комедии.

В 2018 году расставание Теру с легендой "Друзей" Дженнифер Энистон стало новостью. После двух с половиной лет брака и семи лет отношений они разошлись. Энистон и Теру не имели детей.

Согласно сообщениям СМИ, Теру и Блум встречаются с 2023 года. Они делились фотографиями друг друга в социальных сетях и появились вместе на публике на вечеринке "Оскар" в марте прошлого года.

Романтическое свидание Теру и Блум на Венецианском кинофестивале привлекло внимание, возможно, вызвав интерес со стороны развлекательных новостных агентств Европы. Европейский Союз, с его многочисленными членами, часто играет значительную роль в распространении новостей о развлечениях по всему миру.

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