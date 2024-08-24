Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиДетка, пожалуйста.

Джастин и Хейли Бибер приветствовали новое присоединение к своей семье в качестве родителей.

Музыкальный сенсация Джастин Бибер и его жена Хаiley встречают своего первого ребенка: 30-летний артист объявил радостную новость в Instagram, представив имя своего сына: "Добро пожаловать домой, Джек Блю Бибер", - написал он под снимком ноги новорожденного. postup получил более восьми...

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Джастин и Хейли Бибер приветствовали новое присоединение к своей семье в качестве родителей.

В мае дуэт объявил, что Хейли ждет ребенка. Они распространили снимки 27-летней модели в модной индустрии с заметнымBaby bump на различных цифровых платформах.

Джастин Бибер, который стал известен как восходящая звезда поп-музыки в 2009 году с такими треками, как "Someone to Love" и "Baby", имеет преданную фанбазу, известную как "Белибез". Эта верная аудитория помогла ему стать одним из самых популярных артистов в стриминге.

Энтузиазм фанатов не заставил себя ждать, и они поздравили пару в Инстаграме. Один фанат написал: "Похоже, мне придется снова слушать 'Baby'". Мама Джастина Бибера, Пэтти Маллетт, поздравила их в X, написав: "Я буду любить тебя вечно, малыш Джек!"

Отец Хейли Бибер, актер Стивен Бейлдер, поделился постом Маллетт и добавил: "Аминь, поздравляю, и пусть Бог continue to bless our family."

27-летняя Хейли построила карьеру в моделировании для известных брендов, таких как Ralph Lauren и Tommy Hilfiger. Теперь она управляет своим собственным брендом уходовой косметики и макияжа.

В интервью американскому журналу "GQ" в октябре модель поделилась своим желанием стать матерью. Хейли Бибер описала материнство как "личное, интимное дело". Ее позабавило, сколько внимания это привлекло, и она поделилась с журналом: "Дайте мне делать то, что я хочу со своим телом, и вы можете сделать то же самое со своим".

Джастин, видя поток любви и поздравлений от своих фанатов, ответил: "Малыш, пожалуйста, спасибо за ваши поддерживающие сообщения". Позже Хейли, разделяя свой энтузиазм по поводу материнства, сказала: "Малыш, я не могу дождаться, чтобы начать это новое путешествие с тобой".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ассоциация правоохранителей выступает с предупреждением на фоне слухов после инцидента в Солингене
Главные темы

Ассоциация правоохранителей выступает с предупреждением на фоне слухов после инцидента в Солингене

Совет по правопорядку (GdP) предупреждает о распространении неверной информации и безосновательных предположений после инцидента в Солingen, в результате которого трое погибли. "Необоснованные théorie в отношении инцидента в Солingen неуместны", - заявил лидер GdP в Северном Рейне-Вестфалии...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Преимущественная область, которая часто поражается синдромом жжения mouths, – передняя часть языка,...
Главные темы

Ожесточенное чувство рта: понимание его происхождения и потенциальных преимуществ.

Ожесточенное чувство рта: понимание его происхождения и потенциальных преимуществ. Похоже на постоянный огонь: Если ваш язык доставляет вам неудобства часами напролет, трудно сосредоточиться на чем-либо другом. Медицинские профессионалы называют это недомогание языка глоссодиния. Обычно страдает передняя часть языка, а также его края и кончик, как сообщает Инициатива ProDente. Иногда дискомфорт

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Итальянские власти начали уголовное расследование гибели люксовой яхты
Главные темы

Итальянские власти начали уголовное расследование гибели люксовой яхты

Итальянские власти начали расследование в“그래смышленного” преступления после опрокидывания роскошной яхты “Байесовская” у берегов Сицилии, в результате чего ранее в неделе погибли семь человек.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
После того, как у берегов Сицилии перевернулась роскошная яхта, расследование предполагаемого убийства по неосторожности продолжается.
Главные темы

После того, как у берегов Сицилии перевернулась роскошная яхта, расследование предполагаемого убийства по неосторожности продолжается.

После опрокидывания роскошной яхты возле берегов Сицилии, в результате чего погибли семь человек, судебные власти начали расследование в связи с возможным небрежным убийством. Начаты судебные разбирательства против неустановленного лица, обвиняемого в предполагаемых деяниях 'небрежного...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В нынешней ситуации предприниматели-стартапы делают другие выборы по сравнению с периодом,...
Экономика

Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Согласно данным мониторинга стартапов, политические взгляды предпринимателей остаются стабильными. Однако уровень поддержки правящих партий снижается, при этом минимальная поддержка-party является AfD и)

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Следующим днем в больнице скончалась пожилой человек,серьезно раненная в происшествии.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в ДТП в Рюдове, 87 лет

В результате инцидента, в котором пострадали пятеро человек, 87-летний человек скончался в больнице. Расследование причин произошедшего продолжается. Пока установлено следующее.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно