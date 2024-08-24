Джастин и Хейли Бибер приветствовали новое присоединение к своей семье в качестве родителей.

В мае дуэт объявил, что Хейли ждет ребенка. Они распространили снимки 27-летней модели в модной индустрии с заметнымBaby bump на различных цифровых платформах.

Джастин Бибер, который стал известен как восходящая звезда поп-музыки в 2009 году с такими треками, как "Someone to Love" и "Baby", имеет преданную фанбазу, известную как "Белибез". Эта верная аудитория помогла ему стать одним из самых популярных артистов в стриминге.

Энтузиазм фанатов не заставил себя ждать, и они поздравили пару в Инстаграме. Один фанат написал: "Похоже, мне придется снова слушать 'Baby'". Мама Джастина Бибера, Пэтти Маллетт, поздравила их в X, написав: "Я буду любить тебя вечно, малыш Джек!"

Отец Хейли Бибер, актер Стивен Бейлдер, поделился постом Маллетт и добавил: "Аминь, поздравляю, и пусть Бог continue to bless our family."

27-летняя Хейли построила карьеру в моделировании для известных брендов, таких как Ralph Lauren и Tommy Hilfiger. Теперь она управляет своим собственным брендом уходовой косметики и макияжа.

В интервью американскому журналу "GQ" в октябре модель поделилась своим желанием стать матерью. Хейли Бибер описала материнство как "личное, интимное дело". Ее позабавило, сколько внимания это привлекло, и она поделилась с журналом: "Дайте мне делать то, что я хочу со своим телом, и вы можете сделать то же самое со своим".

Джастин, видя поток любви и поздравлений от своих фанатов, ответил: "Малыш, пожалуйста, спасибо за ваши поддерживающие сообщения". Позже Хейли, разделяя свой энтузиазм по поводу материнства, сказала: "Малыш, я не могу дождаться, чтобы начать это новое путешествие с тобой".

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