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Джанет Джексон рассказала, что произошла еще одна авария с гардеробом, на этот раз вблизи королевы Елизаветы.

Джанет Джексон сама признает, что ее спорное раздевающееся выступление во время перерыва Суперкубка вместе с Джастином Тимберлейком не было единственной неожиданной ошибкой в костюме.

 and  Hanna Hofmann
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Джанет Джексон рассказала, что произошла еще одна авария с гардеробом, на этот раз вблизи королевы Елизаветы.

Известный артист и исполнитель раздал роскошный напиток в видеоролике, созданном в сотрудничестве с Британским Vogue для серии "Жизнь в образах", который был опубликован в четверг. В этом сегменте она поделилась забавной историей о своем знаменитом наряде "Нация ритма".

"Я выступала перед королевой Елизаветой и мы исполняли 'Нацию ритма'," вспоминала она. "Как и ожидалось, как только я села на корточки, мои штаны порвались прямо на попе".

Подождите! Мы все еще восстанавливаемся после открытия знаменитых родственников Джексонов и вот это?

"Я не могла поверить, что это произошло," призналась Джексон. "Я подумала: 'О боже!'"

Икона раскрыла, что она была уверена в происшествии, когда почувствовала ветер "сзади" от разрыва в штанах. Ей пришлось изменить свой номер перед выступлением перед королевой.

"Я убедилась, что никогда не поворачиваюсь спиной к ней, что было частью хореографии," поделилась Джексон. "Я просто смотрела на нее прямо".

Джексон также рассказала о происхождении известного ключа, который она носила на кольцо в ухе - она отвечала за уход за многочисленными животными в своем семейном доме, что было ее способом носить ключ - и о сотрудничестве со своим братом Майклом Джексоном над музыкальным видео "Крик".

Забавный видеоролик привлек много внимания из-за неожиданной поломки костюма во время выступления. Джексону пришлось изменить свою программу, чтобы избежать дальнейших неудобств.

Несмотря на технические трудности, артистка продолжала очаровывать зрителей своим шармом и талантом, показывая, что настоящие артисты не позволяют небольшим неудачам повлиять на их выступление.

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