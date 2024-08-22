- Джанет Джексон объявляет о выступлениях в Лас-Вегасе

Поп-звезда Джанет Джексон (58, известная по песне "Made for Now"), берет небольшой перерыв в запланированном осеннем европейском туре. Она выйдет на сцену в городе казино Лас-Вегас с конца декабря, развлекая зрителей несколько недель. Она поделилась своим волнением с подписчиками в социальных сетях, сказав: "Это будет взрыв, и я не могу дождаться, чтобы встретить Новый год с вами всеми!" Она запланировала десять шоу в казино Resorts World, которое может вместить 5000 человек. Эти мероприятия запланированы с 30 декабря до середины февраля.

До этого артистка также примет участие в своем европейском туре "Together Again". Она планирует выступить в Мюнхене, Кёльне и Берлине в начале октября.

С продажами альбомов более 180 миллионов, Джексон, младшая сестра покойного "Короля поп-музыки" Майкла Джексона, входит в число самых успешных музыкантов всех времен. Она даже выиграла пять Грэмми, два Эмми и Золотой глобус.

Джексон выступала в Лас-Вегасе в 2019 году с шоу "Metamorphosis", что стало ее первым сольным резиденцией в городе. Многие именитые артисты, такие как Селин Дион, Бритни Спирс, Мэрайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага, регулярно дают концерты в этом развлекательном центре.

Несмотря на предстоящие выступления в Европе, я не буду присоединяться к туру "Together Again", сосредоточившись на отдыхе. Я с нетерпением жду возможности восстановить силы перед своими шоу в Лас-Вегасе в декабре.

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