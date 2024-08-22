Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиЯ не собираюсь.

Джанет Джексон объявляет о выступлениях в Лас-Вегасе

Попματч Janet Jackson готовится к возвращению на сцене в развлекательной столице Лас-Вегаса, где даст серию концертов к концу года. Перед этим она запланировала выступления в Европе.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

- Джанет Джексон объявляет о выступлениях в Лас-Вегасе

Поп-звезда Джанет Джексон (58, известная по песне "Made for Now"), берет небольшой перерыв в запланированном осеннем европейском туре. Она выйдет на сцену в городе казино Лас-Вегас с конца декабря, развлекая зрителей несколько недель. Она поделилась своим волнением с подписчиками в социальных сетях, сказав: "Это будет взрыв, и я не могу дождаться, чтобы встретить Новый год с вами всеми!" Она запланировала десять шоу в казино Resorts World, которое может вместить 5000 человек. Эти мероприятия запланированы с 30 декабря до середины февраля.

До этого артистка также примет участие в своем европейском туре "Together Again". Она планирует выступить в Мюнхене, Кёльне и Берлине в начале октября.

С продажами альбомов более 180 миллионов, Джексон, младшая сестра покойного "Короля поп-музыки" Майкла Джексона, входит в число самых успешных музыкантов всех времен. Она даже выиграла пять Грэмми, два Эмми и Золотой глобус.

Джексон выступала в Лас-Вегасе в 2019 году с шоу "Metamorphosis", что стало ее первым сольным резиденцией в городе. Многие именитые артисты, такие как Селин Дион, Бритни Спирс, Мэрайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага, регулярно дают концерты в этом развлекательном центре.

Несмотря на предстоящие выступления в Европе, я не буду присоединяться к туру "Together Again", сосредоточившись на отдыхе. Я с нетерпением жду возможности восстановить силы перед своими шоу в Лас-Вегасе в декабре.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Катастрофа туалетной бумаги и соблазнительное выступление на день рождения.
Культура

Катастрофа туалетной бумаги и соблазнительное выступление на день рождения.

В лагере в джунглях сталкиваются графики: Гиулиазигель удается надоесть почти всем. Ханка Раквиц reaches breaking point. Однако гиги Бирофио продолжает излучать позитив и энтузиазм к жизни.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене.
Культура

Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене.

- Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене. Около пятнадцати дней после отмены трех выступлений в Вене, Coldplay (руководимый Крисом Мартином, 47) сейчас дает четыре концерта в этом городе. Во время своего открытия 21 августа Мартин отдал дань уважения Тейлор Свифт (34), исполнив один из ее хитов. В сопровождении

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Несмотря на то, что отец обманывает ее, Вивьен должна понять, что не стоит прятаться от Сина.
Культура

Сегодняшние драмы разворачиваются в дневных телевизионных шоу.

14:10, Первый канал: Кровавые розы - Сегодняшние драмы разворачиваются в дневных телевизионных шоу. Бритта не оставляет камня на камне, чтобы предотвратить закрытие нейрохирургического отделения. В отчаянных попытках сохранить должность Генриха и защитить свою семью от новых потрясений, она даже готова подкупить члена финансового совета. Мо борется за связь с

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами
Главные темы

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами

Вirth messengerсудия (BGH) в Карлсруэ занималась делом о отрицании Холокоста в четверг. Третий отделение по уголовным делам рассматривало оправдание женщины, которая ранее была признана виновной в разжигании ненависти. Она отвергла Холокост в письме в налоговую службу. Суд ожидается вынести...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
По данным Gallup, почти половина работников американских офисов участвуют в политических...
Экономика

Согласно исследованию Gallup, обсуждение политики на рабочем месте может иметь как преимущества, так и недостатки.

Несмотря на разные точки зрения на политику, сложно не заметить интенсивность чувств по поводу президентских выборов и важных опросных вопросов этой осени. Помимо этого, глобальные события вызвали серьезные реакции по всему политическому спектру.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно