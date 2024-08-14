Шторма в Северной Германии - DWD прогнозирует новые сильные грозы в Нижней Саксонии

Немецкая служба погоды (DWD) также ожидает сильные грозы с ливнем во многих районах Нижней Саксонии в среду вечером. "Трудно сказать точно, где это произойдет", - сказал метеоролог DWD Михаэль Кнобельсдорф. В понедельник вечером выпало необычно много воды. Например, DWD сообщает, что в Фрисойте, к западу от Ольденбурга, выпало 86 литров на квадратный метр за три часа. По словам метеоролога, о сильном дожде говорят при 15-25 литрах в час.

Из-за сильных штормов ночью были задействованы сотни пожарных в северо-западной Нижней Саксонии. В районе Аммерланд дерево упало на провода линии электропередачи, что привело к закрытию железнодорожного сообщения между Лером (Восточная Фрисландия) и Бад Zwischenахом до полудня, сообщает железная дорога.

DWD предупреждает о сильных грозовых штормах в Нижней Саксонии и Бремене в среду и в ночь на четверг. Некоторые места ожидают сильные штормы с ливнем, которые не сместятся на восток до утра четверга.

Во вторник во многих местах были зафиксированы очень высокие температуры. DWD сообщает, например, о 35 градусах в Барзингхаузене в регионе Ганновер и в Дёрпене в Эмсланде. В Гамбурге вчера также было зафиксировано 32,7 градуса.

Несмотря на продолжающиеся сильные грозы и ливни в Нижней Саксонии, потенциальный ураган также может представлять угрозу для региона. По последним прогнозам погоды, во время урагана могут наблюдаться высокие показатели осадков до 30 литров в час, что может привести к значительным наводнениям.

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