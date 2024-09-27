Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиСмертная казнь

Двум лицам вынесено смертное наказание - одному за использование азотного газа

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Алана приговорили к смертной казни за убийства трех коллег по работе в 1999 году
Алана приговорили к смертной казни за убийства трех коллег по работе в 1999 году

Двум лицам вынесено смертное наказание - одному за использование азотного газа

В четверг, полный угроз, в двух штатах США были проведены две смертные казни. В Оклахоме мужчина был казнен путем смертельной инъекции, в то время как Алабама, несмотря на международную критику, вновь прибегла к использованию азота для казни внутри своих границ. Количество казней в этом году теперь достигло леденящих душу 18.

52-летний Эммануэль Литтлджон, мужчина с чистой репутацией, был приговорен к смерти в Оклахоме за убийство, совершенное во время ограбления скромного супермаркета аж в 1992 году. Литтлджон продолжал отрицать свою причастность к смерти, сваливая вину на своего сообщника. Просьба о помиловании от Литтлджона была жестоко отклонена губернатором Оклахомы, Кином Ститом.

В Алабаме, 59-летнего Алана Миллера приговорили к смерти за убийство трех коллег в 1999 году. Чистый азот был введен через маску, что в конечном итоге привело к удушью. Сообщения местных СМИ указывают на период борьбы примерно в два минуты.

ООН подчеркивает риск "пыток"

Алабама является одним из немногих штатов США, которые разрешают этот спорный метод казни. Первое использование азота в Алабаме в январе встретило широкую международную критику. ООН поставила под сомнение потенциальный риск "пыток", в то время как Белый дом выразил "глубокую озабоченность", а ЕС выразил недовольство.

Попытка казнить Миллера путем смертельной инъекции была сорвана в последний момент в сентябре 2022 года из-за проблем с введением смертельного вещества. Смертная казнь запрещена в 23 штатах США, а в шести дополнительных штатах - Аризоне, Калифорнии, Огайо, Орегоне, Пенсильвании и Теннесси - ее исполнение временно приостановлено.

ООН продолжает выражать озабоченность по поводу использования азота для казней в Алабаме, ссылаясь на риск "пыток" из-за неопределенности метода и риска длительных страданий. Несмотря на международную критику, Алабама решила продолжить применение смертной казни к Аллану Миллеру с использованием азота, после его приговора за убийство.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По прибытии сотрудников Гражданской гвардии на деревенский дом, они сразу же обнаружили бездыханное...
Панорама

Индивид устраняет свекровь из-за истощения пива.

Индивид устраняет свекровь из-за истощения пива. Португалец, 47 лет, подозревается в убийстве бывшей тещи на Майорке топором. Первоначальные полицейские отчеты указывают на странный мотив преступления - пустой холодильник, оставивший подозреваемого без любимого напитка и без средств для покупки алкоголя. Это не первый раз, когда местные власти имеют дело с этим

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Троица Хельмута Бахмана, Генриха Гастегера и Герхарда Виесера, расставленные слева направо,...
Панорама

Страсть - самый важный элемент.

Страсть - самый важный элемент. Еще одно кулинарное издание, посвященное итальянской кухне, привлекло мое внимание! Не ждите от меня скепсиса, я всегда готов к хорошему чтению, особенно когда речь идет о рисовых блюдах. Недавно я наткнулся на ценный совет в подобной кулинарной книге, который гласил, что следует угощать гостей блюдами,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
При дорожном происшествии 24-летний человек получил серьезные травмы, будучи заблокированным под...
Панорама

Пожилой джентльмен отправляется на свадебное торжество

Пожилой джентльмен отправляется на свадебное торжество В очаровательном баварском городе Неуберне, расположенном в районе Розенхайм, 86-летний человек за рулем автомобиля въехал в толпу людей. Это несчастное происшествие произошло во время попытки выехать с парковочного места. В результате пострадал 24-летний человек, который получил серьезные травмы и оказался под автомобилем. Во время

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Основной необходимый категорический количе للحكومة.
Политика

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям. В 2023 году Германия выделила внушительную сумму в 9,9 миллиарда евро различным странам в соответствии с международными нормами финансирования климата. Об этом объявило правительство Германии в пятницу, сообщают несколько министерств в Берлине. Благодаря этому вкладу Германия

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
При руководстве Союза центральное правительство не может продемонстрировать улучшенные способности...
Политика

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности.

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности. Согласно недавнему опросу, правительство, возглавляемое Союзом, предположительно будет выполнять свои функции так же, как и нынешняя спорная коалиция "траffic light". Только 34% ожидают улучшений, что на 4% меньше, чем в предыдущем опросе. С другой стороны, 16% прогнозируют

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.
Экономика

Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.

В первой половине года уровень бедности в Аргентине поднялся почти до 53%, как показали данные, представленные в четверг, свидетельствуют о первых конкретных последствиях строгих политик в области жесткой экономии президента-λυберала Хавиера Милеи.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата
Политика

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата 23:57 Фритц: США впервые поставляют управляемые бомбы УкраинеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден запечатывает пакет оружий на сумму почти восемь миллиардов долларов США для Украины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно