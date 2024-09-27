Двум лицам вынесено смертное наказание - одному за использование азотного газа

В четверг, полный угроз, в двух штатах США были проведены две смертные казни. В Оклахоме мужчина был казнен путем смертельной инъекции, в то время как Алабама, несмотря на международную критику, вновь прибегла к использованию азота для казни внутри своих границ. Количество казней в этом году теперь достигло леденящих душу 18.

52-летний Эммануэль Литтлджон, мужчина с чистой репутацией, был приговорен к смерти в Оклахоме за убийство, совершенное во время ограбления скромного супермаркета аж в 1992 году. Литтлджон продолжал отрицать свою причастность к смерти, сваливая вину на своего сообщника. Просьба о помиловании от Литтлджона была жестоко отклонена губернатором Оклахомы, Кином Ститом.

В Алабаме, 59-летнего Алана Миллера приговорили к смерти за убийство трех коллег в 1999 году. Чистый азот был введен через маску, что в конечном итоге привело к удушью. Сообщения местных СМИ указывают на период борьбы примерно в два минуты.

ООН подчеркивает риск "пыток"

Алабама является одним из немногих штатов США, которые разрешают этот спорный метод казни. Первое использование азота в Алабаме в январе встретило широкую международную критику. ООН поставила под сомнение потенциальный риск "пыток", в то время как Белый дом выразил "глубокую озабоченность", а ЕС выразил недовольство.

Попытка казнить Миллера путем смертельной инъекции была сорвана в последний момент в сентябре 2022 года из-за проблем с введением смертельного вещества. Смертная казнь запрещена в 23 штатах США, а в шести дополнительных штатах - Аризоне, Калифорнии, Огайо, Орегоне, Пенсильвании и Теннесси - ее исполнение временно приостановлено.

ООН продолжает выражать озабоченность по поводу использования азота для казней в Алабаме, ссылаясь на риск "пыток" из-за неопределенности метода и риска длительных страданий. Несмотря на международную критику, Алабама решила продолжить применение смертной казни к Аллану Миллеру с использованием азота, после его приговора за убийство.

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