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Дитмар Woidke стоит перед гигантским предвыборным плакатом с собственным лицом и заявляет: "Я не цепляюсь за свою должность". Если СДПГ не опередит AfD на предстоящих выборах в ландтаг 22 сентября, Woidke обещает покинуть политику в земле. "Тогда я уйду. Все просто". Этот поворот не нов и является одним из многих изменений.

В отличие от Саксонии и Тюрингии, СДПГ по-прежнему является силой в Бранденбурге, но ее рейтинг отстает от AfD. С 1990 года СДПГ ответственна за руководство правительством земли, но бранденбургская СДПГ хочет избежать воронки правительства "синего-желто-зеленого" цвета, поэтому Woidke стремится ограничить предвыборную кампанию с канцлером Олафом Шольцем и другими политиками из Берлина. "Нам не нужна чужой славы", - заявляет он.

Не будет кампании с канцлером? Почти нет

Канцлер, посещающий свой избирательный округ Потсдам как член бундестага от СДПГ летом, уклоняется от вопросов. Хотя не совсем верно, что не будет кампании с ним, Шольц приглашен на значимое предвыборное мероприятие 30 августа в Потсдаме, на котором ожидается присутствие сотен человек - но только там.

ХДС под руководством председателя земли и главного кандидата Яна Редманна уже обсуждает "двойку Woidke". Редманн обвиняет СДПГ в критике партии в федеральном правительстве, в то время как члены бундестага от СДПГ голосуют за спорные законы. Редманн хочет заменить Woidke и перейти в земельную канцелярию.

AfD сохраняет лидерство в опросах

Во время летней встречи с полицией с содержанием алкоголя в крови 1,3 процента на электроскутере карьера человека от ХДС висела на волоске. К удивлению, карьера Редманна не пострадала в опросах. Редманну теперь придется заплатить 8000 евро за инцидент, связанный с алкоголем, и он все еще лишен водительских прав на шесть месяцев.

По опросу за август для Бранденбурга, AfD остается на первом месте с 24 процентами, хотя эти цифры ниже, чем в Саксонии и Тюрингии. За ней следует плотно упакованное поле: СДПГ отстает с 20 процентами, за ней следует ХДС с 19 процентами. Новая партия "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) набирает 17 процентов, а "Зеленые" и "Левые" должны беспокоиться о том, чтобы вернуться в ландтаг с 5 процентами каждая. BVB/Freie Wähler набирают всего 4 процента и не преодолеют необходимый 5-процентный барьер, но с возможным прямым мандатом от кандидата в лидеры Петра Виды в своем округе они все равно будут представлены в земельном парламенте.

Woidke показывает личную сторону, как никогда раньше

Предвыборная кампания в полном разгаре, и Дитмар Woidke почти каждый день общается с избирателями на "фестивалях с сеновалами". Woidke также запустил свой собственный журнал. В 62 года этот политик, который обычно держит свою личную жизнь в тайне, впервые показывает личную сторону во время этой кампании.

Он рассказал "Bunte", что встретил свою жену Сусанну на концерте Роланда Кайзера. В предвыборном журнале показаны фотографии Woidke в молодости как фермера, парня с длинными волосами и солдата с короткой стрижкой. Love Woidke для The Rolling Stones, Bruce Springsteen и Depeche Mode также раскрывается.

"Я уверен, что мы победим", - говорит Woidke. Он черпает силу, в том числе, из относительно высокого экономического роста и размещения Tesla. "Бранденбург никогда не развивался так успешно, как в последние годы". С другой стороны, Woidke лидирует в опросах среди других политиков в земле по степени удовлетворенности руководителями.

Если, однако, AfD станет самой сильной силой, и Woidke уйдет, главным вопросом будет, кто станет сильным лидером СДПГ.

Министр финансов Каtrin Lange из Пригниц, скорее всего, будет иметь первое право и лучшие шансы как заместитель руководителя земли, так как она имеет поддержку в партии. Министр науки Маня Шуле (СДПГ) также имеет потенциал после успешного периода, отмеченного строительством синагоги и запуском медицинского университета. Лидер фракции СДПГ в ландтаге Даниель Келлер также рассматривается как наследник. Однако это всего лишь спекуляции, и ни один из них не комментирует этот вопрос в настоящее время.

Поддержка предшественника

Бывший министр-президент Маттиас Платцек поддерживает своего преемника в земельном канцелярии и считает Woidke "бесспорно самым большим потенциалом" в качестве главы правительства. Однако ситуация в целом сложная. Бывший министр-президент признает связь между победой на выборах и политической будущим: "Храбрость его шага была очевидна, но она также была логична".

Политический scientist Ян Филипп Томецек из Потсдама хвалит стратегию Woidke. "Он знает, что он более популярен, чем его собственная партия", - говорит Томецек. "Он пытается вернуть несколько голосов в последнюю минуту, что, я думаю, может быть успешным".

AfD предсказывает новые политические расклады

Если AfD победит на выборах, она, возможно, не сможет сформировать правительство из-за отказа других партий сотрудничать с ней. Бранденбургское управление по защите конституции считает партию подозрительной в отношении праворадикальных взглядов. В таком сценарии второй кандидат мог бы способствовать формированию правительства, и кандидат еще предстоит определить.

По словам главного кандидата AfD Ханса-Кристофа Бернда, эти выборы действительно будут значимыми для перераспределения власти в Германии.

BSW может потенциально обладать значительным влиянием

Несмотря на отсутствие правительственного опыта, BSW может оказать considerable влияние на переговоры о коалиции. Политический scientist Thomeczek объясняет популярность BSW в опросах: "В основном, у молодых партий есть большая возможность процветать в Восточной Германии, так как люди из Восточной Германии, как правило, имеют меньше партийной лояльности, чем те, кто из Западной Германии". Это может быть связано с позициями BSW, в частности, по вопросам внешней политики. Woidke продолжает переговоры с BSW, но подчеркивает важность прагматизма в работе правительства.

В настоящее время СДПГ Бранденбурга отстает от AfD в опросах на предстоящих выборах в ландтаг, что может изменить политическую ситуацию в штате. Если Dietmar Woidke не сможет превзойти AfD на выборах, он пообещал уйти из политики штата.

Несмотря на то, что AfD сохраняет лидерство в опросах, есть и другие партии, претендующие на победу, такие как СДПГ, ХДС и новая партия "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), которые могут повлиять на результаты выборов и потенциальные переговоры о коалиции.

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