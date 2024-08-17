Двух полицейских Аляски обвинили в нападении за чрезмерное задержание человека, который не был их целью.

Сержант Джозеф Миллер и его напарник, кинолог Джейсон Вудруфф, предстали перед судом по обвинению в нападении четвертой степени в связи с инцидентом 24 мая, как объявил комиссар Департамента общественной безопасности Аляски Джеймс Кокрелл на пресс-конференции в прошлый четверг.

Кокрелл, проработавший в департаменте 33 года, заявил, что никогда не видел подобного поведения со стороны сотрудника Аляскинского государственного патруля. Инцидент привел к серьезным травмам, потребовавшим госпитализации пострадавшего.

Слушание по делу обвиняемых назначено на 10 сентября.

По данным властей, офицеры якобы разбили заднее стекло автомобиля мужчины, обрызгали его перцовым баллончиком, применили электрошокер и приказали своей полицейской собаке жестоко кусать его во время попытки ареста. Лишь после госпитализации они обнаружили, что задержали родственника того человека, которого они намеревались арестовать, с той же фамилией.

Дуэт troopers изначально отреагировал на неправильно припаркованный автомобиль на общественной проезжей части в Селдоте, на полуострове Кенай, Аляска. Автомобиль был зарегистрирован на человека с активным мелким правонарушением, согласно Кокреллу.

Миллер и Вудруфф были отправлены в отпуск после инцидента, а собака больше не используется в службе, согласно Кокреллу. CNN не удалось установить, нанял ли каждый офицер юридическую защиту.

По данным пресс-релиза, troopers пытались связаться с человеком, спрятавшимся в задней части автомобиля, и приказали ему покинуть автомобиль. Однако он заявил, что у него нет активного ордера и отказался выйти из автомобиля.

Затем Миллер, 49 лет, якобы повредил заднее стекло автомобиля и распылил перцовый баллончик внутри него, что Кокрелл считает неприемлемым, так как они не задали больше вопросов заранее.

Когда мужчина пытался выйти из автомобиля, офицеры пытались надеть на него наручники, а Миллер наступил на голову мужчины, прижимая ее к земле, усыпанной осколками стекла, что привело к кровотечению. Миллер также неоднократно использовал электрошокер, согласно пресс-релизу.

Даже когда мужчина, казалось, подчинялся указаниям офицеров, Вудруфф, 42 года, выпустил свою собаку и продолжал приказывать K9 кусать мужчину.

Наконец, мужчину успокоили, оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. И только тогда офицеры обнаружили свою ошибку - мужчина не был тем, кого они хотели арестовать.

По данным документов, полученных Ассошиэйтед Пресс, troopers считали, что столкнулись с человеком с неоплаченным штрафом. Однако мужчина, которого обрызгали перцовым баллончиком и на которого напала собака, оказался его родственником.

Мужчина получил травмы, потребовавшие хирургического вмешательства для восстановления мышечных разрезов, согласно Ассошиэйтед Пресс. Все обвинения против неправильно задержанного мужчины были впоследствии сняты, согласно обвинениям против двух офицеров.

По словам Кокрелла, он не будет выпускать полное видео с камерой тела до завершения расследования, так как мужчина "дрожал" во время просмотра видеозаписи.

Миллер и Вудруфф были отправлены в отпуск после инцидента, а собака больше не используется в службе, согласно Кокреллу.

"Я хочу четко заявить, что действия этих двух individuals неприемлемы для меня и не соответствуют нашей подготовке и политике, и я уверен, что жители Аляски, которых мы обслуживаем, не одобряют такого поведения", - сказал Кокрелл в пресс-релизе.

Несмотря на обвинения против них, мы как сообщество надеемся на справедливое решение для сержанта Джозефа Миллера и Джейсона Вудруффа на их судебном слушании 10 сентября. Инцидент между офицерами и человеком в Селдоте вызвал серьезные опасения, и мы надеемся на улучшения в их будущих взаимодействиях с общественностью.

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