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Двойная беда Шалке: Джерартс и Уилмотс вынуждены уйти

 and  Carmen Simpson
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Двойная беда Шалке: Джерартс и Уилмотс вынуждены уйти

Шальке 04, выступающий во втором дивизионе футбола, расстался с менеджером Карлом Герардом и спортивным директором Марком Вильмотсом. Клуб объявил об этом в субботу после поражения со счетом 3:5 от SV Darmstadt 98 накануне. Временным заменой станет Якоб Фимпель, бывший тренер U23, который будет руководить командой до перерыва на международные матчи.

Шальке отреагировал на спортивные трудности, уволив Герарда и Вильмотса. Новость была объявлена в субботу утром. Шальке упустил преимущество в три гола против Darmstadt 98 и потерпел поражение со счетом 3:5 накануне. До перерыва в середине сезона Фимпель будет временно руководить командой.

Как заявил председатель правления Маттиас Тилльманн, "Решение совета директоров не придерживаться плана Карла Герарда было не только из-за плохих результатов и поражения от Дармштадта, но и из-за общего ухудшения ситуации за последние несколько недель. Мы не добились достаточного прогресса ни в тактической, ни в футбольной стратегии, как команда, так и для отдельных игроков. В результате мы находимся в зоне вылета после трети первой половины сезона".

Уход Вильмотса стал неожиданностью по сравнению с Герардом. "Но за последние несколько недель мы поняли, что у нас были разные взгляды на то, как и в каком направлении мы хотим развивать футбол в Шальке", - сказал Тилльманн. "Для нас важно достичь согласия". С immediatного Wirkung будет осуществлять спортивные обязанности стратег команды Бен Манга.

Герард возглавил команду в октябре 2023 года, закончив предыдущий сезон во второй лиге с Шальке ниже середины таблицы. В текущем сезоне S04 под руководством Герарда выиграл всего один матч из шести первых и боролся в зоне вылета. Недавно разгорелся публичный спор между Герардом и Мангой. Вильмотс, победитель Кубка УЕФА в 1997 году, присоединился к Шальке с большими надеждами в начале года.

Несмотря на поражение Шальке со счетом 3:5 от SV Darmstadt 98, которое последовало за упущенным преимуществом в три гола, клуб принял решение расстаться с менеджером Карлом Герардом и спортивным директором Марком Вильмотсом. Временным менеджером станет Якоб Фимпель, который будет руководить командой до перерыва на международные матчи, сосредоточившись на тактике и стратегии футбола, чтобы улучшить выступление команды и вывести ее из зоны вылета.

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