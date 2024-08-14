- Двойка поймана с десятками тысяч евро в поддельных деньгах

Мужчина и женщина были арестованы в Штутгарте с десятками тысяч евро поддельных денег. Полиция нашла 47-летнего мужчину и 35-летнюю женщину в офисе с поддельными деньгами, счетной машиной и несколькими тысячами евро настоящих денег, как сообщалось в полицейском сообщении. Свидетель сообщил властям после того, как увидел пару с большими суммами денег в офисном здании. Суд выдал ордер на арест подозреваемых. Полиция все еще разыскивает свидетелей и потенциальных жертв.

Женщина была одной из лиц, арестованных в Штутгарте за хранение поддельных денег. Несмотря на наличие настоящих денег вместе с фальшивыми, как мужчину, так и женщину обвинили в подделке валюты.

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