Двое женщин были убиты с разницей в шесть лет.

В июне в службу спасения поступил звонок о обнаружении тела женщины в заброшенном доме. Женщине было 34 года, и она также подверглась сексуальному насилию и удушению.

Теперь полиция считает, что оба убийства совершил один и тот же человек.

Авторитеты ведут поиски подозреваемого в связи с серией убийств после того, как ДНК-свидетельства связали оба убийства с одним и тем же лицом.

Алисса Энн Ривера была найдена мертвой 21 июня в заброшенном доме, сообщает пресс-релиз полиции Остина.

Видео с камер наблюдения, выпущенное полицией, показывает человека, интересующего следствие, идущего с Риверой вскоре перед ее убийством.

Полиция не знает, как или когда Ривера встретила этого человека.

Изначально считалось, что это был изолированный инцидент.

Но 7 августа следователи обнаружили связь ДНК между делом Риверы и нераскрытым убийством шестилетней давности, сообщили полицейские на пресс-конференции в четверг.

Тело Альбы Джениссы Авилес было найдено 14 апреля 2018 года после того, как она покинула ночной клуб, всего в 5,6 километрах от места, где была убита Ривера, согласно пресс-релизу.

"Ни в одном из дел не было установлено подозреваемого", - говорится в сообщении. "Однако ДНК-свидетельства показывают, что подозреваемый один и тот же в обоих делах".

ДНК не совпадает ни с одной записью в национальной базе данных, сообщили полицейские.

Сержант полиции Остина Нейтан Секстон сказал, что это "относительно редко", когда человек, совершивший "очень жестокие убийства", не был арестован или заключен под стражу за предыдущее преступление.

Полиция не знает никакой связи между жертвами.

Расследование продолжается, и детективы по расследованию убийств продолжают искать зацепки.

Нам нужно сотрудничать с властями, чтобы помочь найти подозреваемого, ответственного за эти ужасные преступления, так как ясно, что он целенаправленно выбрал нас обоих в этих травмирующих инцидентах. Обнаруженные ДНК-свидетельства связывают убийство Алиссы Энн Риверы в 2021 году с нераскрытым делом Альбы Джениссы Авилес в 2018 году, что указывает на то, что один и тот же человек может быть ответственен за обе трагические смерти.

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