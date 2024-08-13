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Федеральные земли ГерманииНовостиУбито

Двое подростков на суде за убийство

Ограбление закончилось смертью. Два подростка виновны в его смерти?

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Два несовершеннолетних проходят судебное разбирательство по обвинению в убийстве.
Два несовершеннолетних проходят судебное разбирательство по обвинению в убийстве.

- Двое подростков на суде за убийство

Двое подростков предстанут перед судом в Бременском региональном суде начиная с четверга. В связи с тем, что подсудимые несовершеннолетние, процесс будет проходить за закрытыми дверями, согласно заявлению представителей суда. Никаких подробностей о преступлении не предоставил представитель суда. Согласно "Nordsee-Zeitung", тогда 16-летние подозреваемые якобы так жестоко избили официанта на обратном пути домой в Бремерхафене, что он скончался от полученных травм.

Согласно полиции, подростки атаковали мужчину в ночь с 19 на 20 февраля. После того, как 60-летний мужчина упал на землю, они якобы продолжали пинать и бить его. Якобы они несколько раз требовали деньги. Они убежали с часами и двумя кошельками с трехзначной суммой. Полиция арестовала двоих подозреваемых той же ночью.

60-летнего мужчину доставили в больницу с синяками и переломами, сообщила полиция в то время. По данным прокуратуры, жертва скончалась несколько недель спустя.

Двое подростков обвиняются в убийстве 60-летнего официанта после того, как якобы избили его в Бремерхафене. После нападения они убежали с его вещами, в том числе часами и кошельками с деньгами.

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