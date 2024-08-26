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Двое человек обвиняются в якобы вандализме исторических скальных образований в озере Мид.

 and  Anne Legman
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Безобразные туристы были засняты на видео, разрушающими древние скальные структуры в Национальной...
Безобразные туристы были засняты на видео, разрушающими древние скальные структуры в Национальной зоне отдыха на озере Мид. Двое людей на записи наносят ущерб древним скальным образованиям,что побудило сотрудников парка призвать общественность помочь в идентификации виновников. Дополнительные детали предоставляет партнер CNN KVVU.

Двое человек обвиняются в якобы вандализме исторических скальных образований в озере Мид.

Пейден Дэвид Гай Коспер и Уайатт Клiffорд Фэйн предстали перед судом в пятницу, каждый признав себя невиновным в обвинении в порче и осквернении федеральной собственности.

Согласно обвинительному акту и заявлению от имени офиса прокурора США, 7 апреля 2024 года двое мужчин толкнули большие куски древних геологических образований со скалы, расположенной возле тропы Красных Дюн в Национальной зоне отдыха Озеро Мead. Ущерб превысил $1000.

Адвокат Коспера, Росс Гудман, заявил: "На входе не было никаких предупреждений о запрете передвижения камней или о том, что это федеральная охраняемая территория."

Гудман добавил: "Коспер не знал, что передвижение камней является незаконным, пока к нему домой не пришли маршалы США через четыре месяца."

CNN пыталась связаться с адвокатом Фэйн для комментария.

Судебное разбирательство состоится 8 октября 2024 года. В случае признания виновными, каждому из них может грозить до 10 лет лишения свободы, согласно заявлению офиса прокурора США, округа Невада.

Расследование велось Национальной службой парков по указанию офиса прокурора США. Мужчин арестовали сотрудники Службы маршалов США.

В апреле сотрудники парка призывали общественность помочь в идентификации виновных, так как инцидент был зафиксирован на видео.

Разрушение этих федеральных охраняемых образований, которые образовались из песчаных дюн возрастом 140 миллионов лет, считается необратимым. Джон Хейнс, представитель зоны отдыха, назвал инцидент "постыдным".

"Я не могу понять, почему кто-то причинил такой вред этой замечательной территории. Это одно из моих любимых мест в парке, и они там все разрушают. Я не понимаю этого," - сказал Хейнс в апреле в интервью CNN affiliate KVVU.

Развлекательная зона охватывает 1,5 миллиона акров потрясающих горных пейзажей, каньонных троп и двух больших водохранилищ, простирающихся вдоль границы штатов Невада и Аризона. Водные виды спорта на водохранилище Озеро Мead являются основной причиной посещения парка 6 миллионами человек в год, но из-за сильной засухи в западных регионах в последние годы уровень воды в озере резко упал, обнажив затонувшие суда и несколько человеческих останков.

Стивен Уоттс contribiroval к этому отчету.

Несмотря на отсутствие предупреждения на месте, Коспер заявил, что не знал о правовых последствиях передвижения камней в этом районе, узнав об этом только после визита маршалов США через четыре месяца (по словам Росса Гудмана).

Национальная служба парков призывала путешественников уважать хрупкую тропу Красных Дюн, подчеркивая важность сохранения древних геологических образований для будущих поколений и наслаждения красотой Национальной зоны отдыха Озеро Мead (из контекста).

Национальная рекреационная зона Лейк Мид и тропа Редстоун пользуются большой популярностью.

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