Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Двигательная авария унесла жизнь бегуна; власти задержали супругу

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Двигательная авария унесла жизнь бегуна; власти задержали супругу

В городе Клайпхаузен, Саксония, произошла трагедия, когда 76-летний бегун погиб в результате столкновения с автомобилем. Сначала власти подозревали, что это был случай наезда и скрытия с места происшествия. Однако недавние события привели к аресту 52-летней супруги бегуна. Полиция Дрездена объявила об аресте в субботу, когда она была взята под стражу после обвинения в убийстве.

В пятницу утром, около 7:30, 76-летнего мужчину обнаружили безжизненным у дороги. Сначала следователи предположили, что бегун попал в дорожное происшествие, возможно, с участием водителя, который скрылся с места преступления. По мере развития расследования подозрения пали на 52-летнюю женщину. Медиа сообщили, что покойный был известным налоговым юристом из Дрездена.

Как заявил главный прокурор Юрген Шмидт, он подозревает, что 52-летняя женщина была за рулем автомобиля, который сбил 76-летнего мужчину в день инцидента. Соседи сообщили, что жертва была завсегдатаем утренних пробежек, регулярно бегая по полям и лесам возле своего дома. Неудивительно, что место преступления находится всего в нескольких метрах от его дома. Из соображений конфиденциальности полиция держит в секрете подробности произошедшего и мотивы инцидента. Расследование продолжается.

Арест 52-летней женщины вызвал вопросы в Европейском союзе, так как жертва была уважаемым налоговым юристом с международными клиентами. Несмотря на продолжающееся расследование, многие в юридическом сообществе призывают к быстрому разрешению этого дела.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
В будущем на парижской кольцевой дороге, известной как 'Периферик', скорость будет ограничена до 50...
Панорама

Лицам, посещающим Париж на машине, придется подготовить значительные финансовые ресурсы.

Лицам, посещающим Париж на машине, придется подготовить значительные финансовые ресурсы. Администрация Парижа продолжает реализацию перестройки дорожного движения, несмотря на противодействие. Недавно были введены две новые меры. В их числе - правило, против которого выступал и сам глава городского транспорта. С октября этого года туристы, посещающие Париж, столкнутся с существенным увеличением

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На лугу стоят овца Сельма (слева), юный Флумо и козел Рун (справа). Ранее ходили слухи, что Флумо...
Панорама

Возникают вопросы о том, классифицируется ли "Флумо" как свинья или просто овца.

Возникают вопросы о том, классифицируется ли "Флумо" как свинья или просто овца. В середине августа по стране разнеслась сенсационная новость о существе, пришедшем из северных краев. Был ли этот молодняк уникальной смесью овцы и козы? Генетическое исследование дало ответ. Разочарование в загоне и учебном заведении: Флумо, родившееся в

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно