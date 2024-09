Двенадцатилетняя девочка выжила в авиакатастрофе

Семнадцать лет назад самолет рухнул в Индийский океан, что привело к трагической гибели 152 человек. Одной из немногих выживших была двенадцатилетняя Аиша. Hours adrift on debris, she was eventually rescued from the water's surface. Recently, an appeals trial in Paris concluded with Yemenia Airways being convicted of manslaughter and inflicting bodily harm, with the penalty of a €225,000 fine. The trial counted a total of 560 co-plaintiffs.

Подобно Аише и ее матери, шестьдесят пять из погибших были французами, которые отправились из Коморских островов, бывшей французской колонии, на свадьбу родственника. Их путешествие началось в Париже, продолжилось с посадкой в Марселе и завершилось пересадкой на Airbus 310 в йеменской столице Сана. Самолет имел неприятный запах, который экипаж пытался замаскировать лимонным спреем, как вспоминала Аиша в своем свидетельстве, данном два года назад.

Аиша борется с плотом

Погода была мрачной и штормовой на протяжении всего пути, сопровождаемая турбулентностью. Паника началась только в последние секунды перед крушением. Аиша рассказала, как она была брошена в небо, почувствовала сильный электрический удар, пронзивший ее тело, и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, она обнаружила себя одну в море, ночью, не умея плавать и без жилета.

Во рту и легких Аиши чувствовался горький вкус соленой воды и едкий жар проглатываемого керосина. Осколки, чемоданы и обломки самолета плавали вокруг нее. Ее попытки взобраться на обломки оказались безуспешными, и она цеплялась за них в отчаянии. В темноте она слышала крики испуганных женщин, которые постепенно стихали. "Их крики навсегда останутся в моей памяти", - свидетельствовала Аиша.

В какой-то момент она уснула от усталости, но была разбужена первыми лучами рассвета, все еще цепляясь за обломки. Она увидела берег, но расстояние оказалось непреодолимым. Аиша вспоминала мысли о акулах и фильме " Cast Away " 2000 года, а также о своей матери. "Я представила, что меня выбросило из самолета, и теперь моя мать пытается организовать спасательную миссию, чтобы вернуть меня в безопасность".

Моряки доставляют спасение

Правительство Коморских островов отправило все доступные морские суда, от рыболовных лодок до паромов, чтобы обследовать воды в поисках выживших. Аиша дрейфовала девять часов, прежде чем моряки заметили ее одинокую фигуру в ледяной воде. Увидев ее, они бросили спасательный круг, но она не смогла до него дотянуться. Один из них нырнул в воду, дал ей спасательный жилет и вытащил на корабль.

После медицинского осмотра врачи обнаружили перелом черепа. Лицо Аиши было сильно опухшим, а кожа воспалена от соленой воды. Психолог сказал ей, что ее мать считается погибшей. На следующий день она вернулась в Париж на частном самолете, спонсированном французским правительством, в сопровождении тогдашнего министра по развитию, Алена Жойанде, который назвал ее выживание "настоящим чудом".

Грустное отсутствие матери оставило пустоту в семье Бакари. "Мы пытаемся справиться с этим как можем; мы стараемся не говорить об этом, но пустое место за столом заметно для всех", - сказал ее отец, Кассим Бакари, несколько месяцев спустя после аварии. По распоряжению президента Франции Никола Саркози семья была переведена в социальное жилье площадью 120 квадратных метров.

Новая глава для "Чудом выжившей"

Параллельно с расследованием катастрофы французские жители коморского происхождения демонстративно протестовали против Yemenia Airways и их "разваливающихся самолетов". Они пытались помешать пассажирам садиться на рейсы авиакомпании в аэропорту. Самолет, который упал в океан, был старым и потрепанным, и французская ассоциация пассажиров ранее выражала обеспокоенность плохим состоянием самолетов, обслуживающих этот маршрут.

Однако эксперты не связали катастрофу с неисправностью самолета. Анализ черного ящика показал, что крушение произошло из-за серии ошибок пилота. Председатель суда в 2022 году заявил, что Yemenia Airways соблюдала установленные правила, но были "две случая халатности, напрямую связанные с аварией". Он осудил продолжение ночных рейсов в Морони при нескольких неработающих системах освещения аэропорта, а также халатность в обучении одного из второго пилота. Суд также приказал авиакомпании разместить приговор в течение двух месяцев в обоих аэропортах Марселя и Парижа.

Бахия Бакари, которой сейчас 28 лет, живет в пригороде Парижа и работает риелтором. В 2010 году она произвела фурор, опубликовав книгу о своих страданиях. Знаменитый режиссер Стивен Спилберг предложил превратить ее историю в фильм, но Бахия отказалась, заявив, что ни один актер не сможет полностью передать ее страдания. В ее глазах Yemenia Airways так и не извинилась за случившееся. К сожалению, никаких извинений от авиакомпании до сих пор не поступало.

Европейский союз выразил солидарность с семьями французских жертв, оказывая поддержку во время суда и выступая за ужесточение правил безопасности в авиации в отрасли йеменской авиации. После вынесения приговора Европейский союз призвал к более строгому надзору и соблюдению международных стандартов безопасности.

История Аиши привлекла международное внимание, вдохновив многочисленные призывы к действию от европейских политиков и организаций по правам человека. Европейский парламент принял резолюцию, выражающую соболезнования и подчеркивающую важность обеспечения безопасности полетов для всех пассажиров.

Читайте также: