- Двенадцать компактных автобусов погибли от пламени в зоне ожидания.

В муниципалитете Оттобрунн, подчиненном району Мюнхена, дюжина компактных минивэнов, связанных с компанией по управлению недвижимостью, вспыхнула на парковке. Preliminary findings indicated умышленный поджог, как сообщили местные правоохранительные органы. Сначала не было ясно, были ли обнаружены зажигательные вещества. Механическая неисправность была исключена как причина.

Эти минивэны были припаркованы в Оттобрунне, и оцененный ущерб от пожара, которое произошло ночью, по данным полиции, составляет от 250 000 до 300 000 евро. Авторитеты в настоящее время проводят уголовное расследование.

Компания по управлению недвижимостью, ответственная за минивэны, находится в Верхней Баварии. Инцидент с минивэнами произошел в более широком регионе Мюнхена, конкретно в муниципалитете Оттобрунн Верхней Баварии.

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