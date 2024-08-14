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Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

Две женщины и собака спасены из ручья

Во время прогулки собака попала в ручей, но не смогла сама выбраться на берег из-за сильного течения. Попытка спасения двух женщинτέхела.}

 and  Mark Rodriguez
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Двух женщин и собаку спасли из ручья в Оффенбахе.
Двух женщин и собаку спасли из ручья в Оффенбахе.

- Две женщины и собака спасены из ручья

Спасатели вытащили женщину и собаку из ручья в Оффенбахе. Вторую женщину вытащил из воды прохожий, сообщили в пожарной службе. Из-за сильного дождя течение ручья было сильнее, а уровень воды выше обычного.

Собака попала в ручей во время прогулки и не смогла вернуться на сушу. Одна из женщин вошла в воду. Она тоже не смогла вернуться на сушу, и тогда её спутница последовала за ней.

Так как ни одна из женщин не могла выбраться из ручья, они вызвали спасательные службы. Перед их прибытием один из прохожих вытащил одну из женщин на безопасное место. Спасатели затем спасли вторую женщину и собаку. Как сообщила представительница полиции, одну из женщин доставили в больницу для медицинского лечения.

Ситуация женщин требовала немедленного ответа, и они вызвали спасательные службы. По прибытии спасательные команды успешно спасли обеих женщин и собаку, учитывая более сильное течение и более высокий уровень воды из-за сильного дождя.

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