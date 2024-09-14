Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЯ не собираюсь врать.

Две важные женщины отсутствовали на свадьбе Бориса Беккера.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Две важные женщины отсутствовали на свадьбе Бориса Беккера.

Лето Бориса Беккера обещает быть жарким - он женится на Лилиан де Карвалью Монтейро в Италии. Перед многодневными празднованиями ходили слухи о том, кто появится, а кто нет. Но в последний момент стало ясно, что Барбара Беккер и влиятельный человек не смогут присутствовать.

На данный момент Борис собирается жениться на Лилиан в старом аббатстве Аббация делла Cervara на Монте ди Портофино, после своей мальчишника. Бывший монастырь будет гостеприимно принимать пару и близких родственников на ночлег.

Отсутствие матери Бориса Эльвиры вызвало переполох среди гостей, сообщает RTL. Ее объяснение? Как сообщает "Бильд", 89-летняя Эльвира сказала в августе: "Я не в состоянии сделать это путешествие. Мои ноги меня не понесут так далеко. Если моя дочь меня сопроводит, я, возможно, рассмотрю это". И, как сообщает "Бильд", Эльвира теперь сообщила друзьям, что останется в Лаймене.

Барбара Беккер, как сообщается, была замечена с матерью Урсулой Фелтус на мальчишнике в Берлине накануне, но причин не называлось.

Сыновья Бориса Ноа и Элиас прибыли в Италию, чтобы отпраздновать с отцом и невестой, как подтверждает RTL. Между тем, как и предсказывалось, полусестра Анна Эрмакова не появилась. Самый младший ребенок Беккера, Амадеус, также, похоже, не будет присутствовать на празднованиях, по крайней мере, пока что не публично.

Несмотря на волнение вокруг свадьбы Бориса Беккера, некоторые VIP-отсутствия вызывают обсуждения. В откровенном заявлении Барбара Беккер, сестра Бориса, призналась: "Я не буду лгать, я не смогу присутствовать на свадьбе". Также ходят слухи о Борисе полусестре, Татьяне Марии Беккер, которая пока не подтвердила свое присутствие или отсутствие на мероприятии.

Возможно, Мams Эльвира, облаченная в образ 2019 года, устала от трудностей пути.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта.
Общество

Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта.

Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта. Похоже, вокруг свадьбы Бориса Беккера с Лилиан де Карвалью Монтейру царит много таинственности, и лишь немногие подробности просочились в общество. Некоторые источники, такие как Bild, сообщают, что они обменялись клятвами в субботу вечером, но другие все еще держат это в секрете. Могут быть несколько причин

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши.
Общество

Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши.

Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши. Сегодня большой день: Борис Беккер женится в третий раз, и празднование уже началось. Сообщается, что для торжества выбраны только самые роскошные места. Вечеринка по случаю девичника была настоящим зрелищем, судя по тому, что мы знаем о прибытии Беккера и

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно