Две важные женщины отсутствовали на свадьбе Бориса Беккера.

Лето Бориса Беккера обещает быть жарким - он женится на Лилиан де Карвалью Монтейро в Италии. Перед многодневными празднованиями ходили слухи о том, кто появится, а кто нет. Но в последний момент стало ясно, что Барбара Беккер и влиятельный человек не смогут присутствовать.

На данный момент Борис собирается жениться на Лилиан в старом аббатстве Аббация делла Cervara на Монте ди Портофино, после своей мальчишника. Бывший монастырь будет гостеприимно принимать пару и близких родственников на ночлег.

Отсутствие матери Бориса Эльвиры вызвало переполох среди гостей, сообщает RTL. Ее объяснение? Как сообщает "Бильд", 89-летняя Эльвира сказала в августе: "Я не в состоянии сделать это путешествие. Мои ноги меня не понесут так далеко. Если моя дочь меня сопроводит, я, возможно, рассмотрю это". И, как сообщает "Бильд", Эльвира теперь сообщила друзьям, что останется в Лаймене.

Барбара Беккер, как сообщается, была замечена с матерью Урсулой Фелтус на мальчишнике в Берлине накануне, но причин не называлось.

Сыновья Бориса Ноа и Элиас прибыли в Италию, чтобы отпраздновать с отцом и невестой, как подтверждает RTL. Между тем, как и предсказывалось, полусестра Анна Эрмакова не появилась. Самый младший ребенок Беккера, Амадеус, также, похоже, не будет присутствовать на празднованиях, по крайней мере, пока что не публично.

Несмотря на волнение вокруг свадьбы Бориса Беккера, некоторые VIP-отсутствия вызывают обсуждения. В откровенном заявлении Барбара Беккер, сестра Бориса, призналась: "Я не буду лгать, я не смогу присутствовать на свадьбе". Также ходят слухи о Борисе полусестре, Татьяне Марии Беккер, которая пока не подтвердила свое присутствие или отсутствие на мероприятии.

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