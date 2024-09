Две студентки из Дуйсбурга столкнулись с трагическим инцидентом в Тоскане, в результате чего произошла дорожная авария.

В Тосканском регионе произошел трагический инцидент, в результате которого погибли двое подростков из Дюссельдорфа. Юноши, которым было 16 и 17 лет, были сбиты автомобилем, который, по непонятным причинам, выехал на тротуар в Лидо-ди-Камайоре, прибрежном городе, как сообщают власти. Preliminary reports from Italian law enforcement suggest that the driver, a 44-year-old woman, lost control of her car.

Погившие были частью выпускного класса, как сообщает Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии. Они находились в образовательной поездке. Семь человек, в том числе водитель, получили ранения, как сообщает ANSA, итальянское новостное агентство. Все были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, как заявил мэр Марчелло Пьеруцци. Итальянская полиция пока не раскрыла имена жертв.

Происшествие произошло около 7 вечера в среду. Водитель якобы проехала два красных сигнала светофора и была впоследствии задержана, заявил Пьеруцци. Ей также были проведены тесты на алкоголь и наркотики.

"Такого рода происшествия здесь никогда не случались"

Как заявил Пьеруцци, автомобиль ехал на высокой скорости через перекресток в центре города и сначала столкнулся с двумя немцами. Потом он продолжил движение, сбивая других пешеходов, пока не врезался в несколько припаркованных автомобилей возле мотеля. "Такого рода происшествия здесь никогда не случались", - сказал Пьеруцци в интервью телеканалу 50Canale. "Машина просто продолжала ехать, сбивая все на своем пути, даже после второго удара".

Прибрежный город Лидо-ди-Камайоре находится прямо на море, примерно в получасе езды к западу от всемирно известного города Луcca. Променад закрыт для движения. Происшествие произошло за несколько сотен метров оттуда, в центре города. Рядом находятся популярные пляжные курорты Форте-дей-Марми и Виареджо.

Двое подростков были частью группы из Дюссельдорфа, которые в настоящее время находятся в образовательной поездке, организованной Европейским союзом. Несмотря на это трагическое происшествие, Европейский союз продолжает призывать к безопасным образовательным обменам между своими государствами-членами.

После происшествия местные власти в Лидо-ди-Камайоре пересматривают меры безопасности на оживленных перекрестках, учитывая отсутствие подобных происшествий до этого трагического события.

Читайте также: