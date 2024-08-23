- Две кошки подверглись обстрелу воздушным пушками.

Неопознанный нападавший обстрелял из пневматического ружья двух кошек в Верхнем Пфальце, причинив им легкие травмы. В ходе предварительного расследования, проведенного в Плёсберге, районе Тиршенрейт, было установлено, что эти кошки были ранены либо недавно, либо на прошлой неделе. Ветеринар, осматривавший животных, обнаружил возможные остатки пуль в их телах. Полицейские начали расследование и призывают свидетелей выступить с информацией.

Пневматическое ружье, использованное нападавшим, является видом оружия, которое может представлять опасность для других животных. Расследование показало, что используемые оружия могут представлять угрозу для местной фауны в регионе.

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