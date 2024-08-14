- ДВД: Местные прогнозы грозы и сильный дождь

В некоторых частях Баден-Вюртемберга снова ожидаются грозы и изолированные сильные метеорологические явления. По данным Немецкого метеорологического Dienst (DWD), грозы возможны с послеполуденного времени до ночи четверга, с возможным сильным дождем до 25 литров на квадратный метр в час, град и порывы ветра до 80 километров в час.

Фокус на юге и юго-востоке

Иногда возможны сильные метеорологические явления с очень сильным дождем до 50 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени, град с размером зерен до трех сантиметров и сильные порывы ветра со скоростью до 90 километров в час. DWD ожидает, что фокус будет на юге и юго-востоке Баден-Вюртемберга.

Сначала будет смесь солнца и облаков утром. К полудню станет все больше облачно с кратковременными дождями и грозовыми разрядами. По словам метеорологов, в течение дня будет жарко, хотя не так жарко, как в предыдущие дни. Максимальная температура составит от 25 градусов в горах до 30 градусов в Крайхгау.

Вторник был предварительно самым жарким днем года

Во вторник в Вагхаузель-Киррлах в районе Карлсруэ было зафиксировано 36,3 градуса, что является вторым по величине значением, зарегистрированным в стране, предварительно по данным DWD. В то же время во вторник был самый жаркий день года в Баден-Вюртемберге, предварительно.

Вечером район Карлсруэ особенно пострадал от сильных гроз, в некоторых местах произошли наводнения. Полиция, пожарные и спасательные службы работали непрерывно.

В связи с текущим прогнозом погоды в Баден-Вюртемберге жители должны быть готовы к потенциально ураганным условиям на юге и юго-востоке. Немецкий метеорологический Dienst (DWD) предупреждает о сильных метеорологических явлениях с сильным дождем, градом и сильными порывами ветра, подобными характеристикам, часто ассоциируемым с ураганами.

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