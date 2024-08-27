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Федеральные земли ГерманииНовостиАполда

Двадцатичетырехлетний человек совершает самоубийство с помощью топора во время конфронтации.

 and  Alex Stellmacher
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В Апольде 24-летний individumual наносит раны 20-летнему молодому человеку и еще одному подростку...
В Апольде 24-летний individumual наносит раны 20-летнему молодому человеку и еще одному подростку топором.

- Двадцатичетырехлетний человек совершает самоубийство с помощью топора во время конфронтации.

25-летний мужчина спровоцировал инцидент с участием несовершеннолетнего в Апольде, расположенном в районе Веймара. В понедельник он неоднократно вступал в конфликт с 13-летним подростком, нанося ему удары тупым концом топора, как указано в полицейском отчете. Телефон, находившийся в кармане подростка, принял на себя один из ударов, предназначенных для его левого бедра.

Попытка 22-летнего intervene в ситуацию привела к тому, что он получил травму над лбом, причиненную рукояткой топора.

25-летний мужчина сначала сбежал, но позже был арестован и помещен под стражу, как указано в полицейском отчете. Против него возбуждено уголовное дело. Полиция не раскрыла причину инцидента.

Действия 25-летнего мужчины развернулись в городе Апольде, известном своей оживленной атмосферой. После ареста он был заключен под стражу в местном отделении полиции в Апольде.

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