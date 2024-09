Два взрывных выстрела, смертельная атака ножом, и загадочный человек из инцидента с Капитолием.

Личность, идентифицированная как Джон Бануэлос, якобы принесла оружие на беспорядки, но правоохранительные органы не задержали его до тех пор, пока не появилось видео с изображением стрельбы в Интернете. В июле 2021 года Бануэлос был вовлечен в смертельную стычку в Солт-Лейк-Сити.

Среди почти 1500 человек, обвиненных в связи с беспорядками в Капитолии, Бануэлос выделяется как один из немногих, кто принес огнестрельное оружие, и единственный известный участник беспорядков, который его использовал. Прокурор заявил, что это поведение ставит его в уникальную категорию.

В ходе изучения прошлого Бануэлоса и его многочисленных встреч с системой правосудия я связался с семьей Кристофера Сенна, 19-летнего, которого застрелил Бануэлос в инциденте, классифицированном как самооборона. Виктория Томас, приемная мать Сенна, которая воспитывала его как своего сына, быстро отреагировала на мой запрос.

"Кристофер не заслуживал смерти, и никто не должен оставаться на свободе после того, как лишил кого-то жизни", - заявила она. "Джон избежал правосудия, и я боюсь, что он причинит вред другим в будущем".

Документы полиции и суда показывают тревожную модель, связанную с Бануэлосом. Его обвиняли в насильственных преступлениях, но освобождали из-за отсутствия свидетелей или снятых обвинений по неясным причинам. В некоторых случаях он признавался виновным и получал условный срок или надзор, но цикл начинался снова.

Согласно полученным отчетам, Бануэлос неоднократно обвинялся в различных инцидентах. Он напал на человека, ожидающего автобус, пытался вытащить кого-то из движущегося автомобиля, вытащил женщину из машины за волосы и укусил ухо ребенка. Однако эти инциденты не привели к тюремному заключению.

Сводка из полиции Чикаго показывает, что Бануэлос был арестован 20 раз в Иллинойсе, в основном за правонарушения, с одним 90-дневным тюремным сроком после того, как не подчинился приказу полицейского во время погони за автомобилем.

Бануэлосу сейчас 39 лет, и он боролся с бездомностью и зависимостью от наркотиков. В полицейском отчете от 2023 года упоминается, что он был помещен в психиатрическое отделение по нераскрытым причинам.

Самый интригующий аспект жизни Бануэлоса развернулся в течение 180 дней в 2021 году, начиная с 6 января и заканчивая Днем независимости.

После стрельбы в Капитолии tanto местные, как и федеральные власти обладали информацией, которая могла бы удержать Бануэлоса от посещения Либерти-парка в Солт-Лейк-Сити, тем самым предотвратив его роковую встречу с Кристофером Сеном.

Кристофер Сенн: выживший... Пока не встретил Джона Бануэлоса

После смерти Сенна его лучший друг поделился историей о замороженной мыши. Она подчеркивала сложные отношения Сенна с миром и его настойчивые усилия по исправлению своей жизни.

Встреча произошла, когда им было около 6 лет в групповом приемном доме в Юте. Одна холодным утром, ожидая автобус в школу, Сенн заметил мышь в мусорном баке. Он поднял ее, чтобы спасти, но мышь уже была заморожена. Это открытие произвело неизгладимое впечатление на Габа Хэмилтона; Сенн хотел помочь, но мышь была безнадежна.

По мере взросления Сенн развил крепкое рукопожатие и страсть к острой пище. Он получал удовольствие от вызова, связанного с едой, приправленной острым соусом или лимонным соком.

Шрамы на его теле указывали на трудное прошлое. Когда его взяли в семью Томас в качестве приемного ребенка в 9 лет, он рассказал о своих прошлых испытаниях. Он утверждал, что был обожжен, избит, прикован цепями и голодал. Виктория Томас, его приемная мать, сотрудничала с ним над написанием детской книги о его опыте.

"В один момент ты понимаешь, что в жизни больше, чем ты думал. Есть Бог! Вы - дитя Божье, так что молитесь и прощайте других, даже если они не хотят признавать свою вину", - написал он в книге.

История Сенна только усложнялась после его смерти. Во время нашей встречи за завтраком Виктория Томас, ее муж Рэндалл и их взрослая дочь Талиша поделились своими любимыми воспоминаниями о Сенне. Его любовь к маленькому той-пуделю по имени Торо, который сопровождал его везде, кроме церкви, была одним из них. Нежный жест Сенна, играющего специальную песню для Талиши, тронул их сердца.

Сенн также ценил свою традицию доставлять ужин по воскресеньям пожилой женщине, живущей по соседству, ритуал, который он соблюдал в течение девяти лет подряд.

"Я ценила каждый момент, проведенный с Крисом", - сказала Виктория. "Каждый момент".

В книге Сенн писал о трудностях, с которыми он столкнулся в школе.

"Вы становитесь разочарованным и испуганным, так что бежите, бьете и кусаетесь... Затем школа исключает вас, и школьный округ отказывается принимать вас обратно".

В течение некоторого времени Томас обучали его дома. Он работал вместе с Рэндаллом в супермаркете Рэндалла, который также продавал фейерверки. Крис и его товарищ получили летние пропуска в парк развлечений, где он предпочитал самые большие и захватывающие американские горки. Как подросток, Крис начал курить электронные сигареты. Томас запретили ему курить дома. Крис eventually moved out, taking a tent and a sleeping bag with him. В феврале 2021 года его обвинили в нападении на женщину. Это дело было прекращено после его смерти.

В один день 2021 года Крис вернулся домой без разрешения. Он собрал кастрюли, сковородки, цукини из сада и мясо из морозильной камеры. Он жил в парке в центре Солт-Лейк-Сити и решил приготовить еду для своих новых голодных друзей.

4 июля было знаменательным днем в маркете Рэндалла. Покупатели толпились, чтобы купить фейерверки. Крис согласился работать в этот день, но не явился. Он связался с Викторией, чтобы запросить копию своей книги, но не объяснил причину. Обычно она бы все бросила, чтобы выполнить его просьбу, даже если бы это значило сводить его в парикмахерскую. Но в этот раз она была слишком занята, чтобы ему помочь.

Позже на рынок пришли два полицейских офицера, чтобы сообщить некоторые новости.

"Крис всегда заботился и защищал других," - сказала его сестра Талиша примерно через три года, читая то, что она написала для его похорон. "Он умер как герой."

Банелос пропал с радаров правоохранительных органов, пока не появился как бунтовщик 6 января

Джон Банелос - человек, о котором мало кто хочет говорить. ФБР и прокуратура США в округе Колумбия отказались от интервью, которое они обычно дают по текущим расследованиям. Полицейское управление Солт-Лейк-Сити также отказалось, хотя его расследование смерти Сенна уже завершилось. Я связался со многими людьми, которые знали Банелоса. Никто из них не согласился на интервью.

Его адвокат, Майкл Лоуренс, не отвечал на несколько звонков и электронных писем в течение трех месяцев, в том числе на запрос разрешения interviewing Банелоса в тюрьме округа Колумбия. Федеральное бюро тюрем, которое временно содержало Банелоса после его ареста в марте по обвинению в связи с бунтом в Капитолии, также отказалось от интервью. Когда я спросил, было ли интервью передано ему, официальный представитель тюрьмы не ответил.

Тем не менее, общий рассказ о его жизни можно составить из значительного количества полицейских и судебных записей из более чем половины дюжины юрисдикций. Его первое известное взрослое задержание произошло в 2003 году, когда ему было 18 лет, по обвинению в домашнем насилии с телесными повреждениями. Его арестовывали хотя бы дважды в 2003 году, дважды в следующем году, дважды в 2006 году, четыре раза в 2007 году и девять раз между 2008 и 2013 годами.

По крайней мере, два полицейских отчета связывают Банелоса с "Сатанинскими дисками", в основном латиноамериканской уличной бандой, действующей в и вокруг Чикаго. Отчеты не указывают на то, что он играл важную роль в банде или что его предполагаемые акты насилия были как-то связаны с бандой. Его часто видели пьяным, нарушающим какой-либо закон о спиртных напитках или наркотиках. В 2014 году, в год, когда ему исполнилось 30 лет, его обвинили в вдыхании героина в Бургер Кинге. В отчете говорилось, что он сказал полицейскому офицеру: "Возможно, я сделал это публично так, как крик о помощи."

Похоже, он уехал из штата недолго после этого. Полицейские отчеты фиксировали его в Юте в 2016 и 2017 годах, в знакомых местах, связанных с алкоголем, наркотиками и домашним насилием.

И тогда что-то изменилось. Паттерн был нарушен. Прошли годы, и базы данных в Чикаго и Солт-Лейк-Сити не показывали новых арестов. Переехал ли он тихо куда-то еще? Временно ли он изменил свои привычки? В 2020 году наступил коронавирус, лето Джорджа Флойда, беспокойное послесловие президентских выборов. 6 января 2021 года Джон Банелос reappeared. Его сфотографировали возле Капитолия США, в белой ковбойской шляпе с надписью "ТРУМП 2020".

Многие общедоступные записи, которые я изучал, не объясняют, как предполагаемый связной "Сатанинских дисков" с улиц Чикаго стал бунтовщиком от имени бывшего президента Дональда Трампа. Они не говорят, как человек с историей бедности и бездомности преодолел более 2000 миль от последнего известного адреса во время самой смертельной фазы пандемии, чтобы присоединиться к нападению на Капитолий. И они не говорят, какую цель преследовал Банелос, когда он взобрался на помост и выстрелил из пистолета.

Отчеты говорят, что он был заметен на бунте, на фотографиях и видео, в сапогах, черных джинсах, черных наколенниках, закрепленных ремнями, различной черной и красной верхней одежде и ковбойской шляпе Трампа с звездами и полосами. Его видели на камерах видеонаблюдения, указывающим на офицеров и пинающим металлический барьер, согласно заявлению специального агента ФБР. Он поднял перчатку, изобразил "пистолет из пальца" и притворился, что стреляет в офицеров. С другими бунтовщиками он пытался прорваться через полицейскую линию. Он поднял куртку, чтобы показать пистолет в поясе.

Вернувшись в Солт-Лейк-Сити через неизвестные средства, Банелос снова появился в записях местной полиции. В течение месяца женщина связалась с властями, выразив опасения, что может столкнуться с последствиями укрывательства беглеца. Она указала на YouTube-видео, демонстрирующее Банелоса на бунте в Капитолии, вооруженного. Она намекнула на связь с ФБР, раскрыла его разрушение компьютера из-за страха перед камерой видеонаблюдения.

Во время телефонного разговора с офицером Банелос отрицал повреждение компьютера. Никаких арестов или обвинений против него не было. Неясно, делились ли полицейские из Солт-Лейк-Сити информацией о предполагаемом участии Банелоса в бунте в Капитолии с ФБР. Офицеры отказались комментировать эти вопросы по запросу.

Два дня спустя кто-то сообщил о Банелосе в Национальный центр операций по угрозам. Они идентифицировали его как человека на фотографии в списке разыскиваемых за беспорядки в Капитолии. Они узнали Банелоса с видеоролика Vice News, где он противостоял офицерам и показывал пистолет.

Ни один из этих отчетов не повлек немедленных действий. В то время ФБР вело крупнейшее в истории США уголовное расследование. Поступало так много сообщений, что в итоге было произведено 1500 арестов, и еще сотни оставались на свободе. Несмотря на убедительные визуальные доказательства того, что Банюэлос носил оружие во время беспорядков, он так и не был арестован.

Через пять месяцев в парке Солт-Лейк-Сити произошла ссора. Когда насилие усилилось, Джон Банюэлос смертельно ранил Криса Сенна.

"Скорее всего, он закончит за решеткой", - прокомментировал детектив. Однако прокурор посчитал, что ножевой удар был актом самообороны.

В жаркий день 4 июля кто-то позвонил в 911. Полицейские прибыли в парк Либерти менее чем за две минуты, обнаружив молодого человека с кровью на рубашке и глубокой раной в груди. Крис Сенн был жив, но с очень слабым пульсом. В течение короткого момента он оставался в сознании. Полицейский и прохожий оказывали ему первую помощь, поддерживая жизнь Криса до тех пор, пока не появились признаки смерти.

Не было споров о том, кто совершил ножевое ранение. Банюэлоса нашли сидящим неподалеку, не очень далеко от окровавленного ножа. Существовали разногласия о том, как все произошло и почему. Свидетельские показания расходились, но некоторые факты оставались неоспоримыми. Банюэлос лагерем с женщиной, которую называл своей женой. Их присутствие в парке не располагало к местным жителям. Как выразился один свидетель: "Они просили сигареты, пиво или воду - просто брали у парка, раздражая людей и ругаясь на них".

Перед насильственным инцидентом Банюэлоса обвиняли в краже 100-150 долларов у более молодого, невинного человека. Доказательства этого остаются под вопросом. Детектив усомнился в заявлении жертвы. Тем не менее, обвинение в краже, казалось, разожгло вражду к Банюэлосу и его спутнице среди жителей парка. Группа мужчин собралась, требуя, чтобы Банюэлос покинул район, а Крис Сенн возглавлял эту группу.

Кто спровоцировал насилие, свидетели расходились во мнениях. Некоторые считали, что Сенн и его друзья вынудили Банюэлоса защищаться, в то время как другие обвиняли самого Банюэлоса.

"Когда мы приблизились, он уже угрожал нескольким людям", - сказал один свидетель. "...Он достал нож и сказал: "Я собираюсь зарезать каждого из вас", и начал махать ножом на каждого человека".

Этот свидетель владел лонгбордом. Он утверждал, что Банюэлос пытался порезать его ножом, и Крис вмешался, в результате чего Банюэлос зарезал Криса.

Другой свидетель считал, что Банюэлосу следует дать длительный тюремный срок.

"Вы не можете сказать мне об этом, но вы планируете посадить его надолго, верно?" - спросила она детектива. "Скорее всего, он отправится в тюрьму", - ответил детектив. "Я имею в виду, я не отвечаю за все".

"Я знаю, что вы не можете об этом сказать, но я просто хочу убедиться, что с ним что-то произойдет", - настаивала свидетельница. "Потому что то, что он сделал, было совершенно необоснованно".

Банюэлос был ранен, когда полиция задержала его. Он утверждал, что был ударен лонгбордом. В больнице ему зашили рану над левым глазом. Там, согласно полицейскому отчету, Банюэлос сказал:

"Кто-то окружил меня и мою жену и начал нас атаковать, и кто-то умер".

"Я думаю, было бы более точно сказать, что я его убил".

Позже в тот же день полиция допросила Банюэлоса в штаб-квартире. Сначала он колебался, но затем они дали ему две сигареты, и он стал более разговорчивым.

"Я почти уверен, что я не здесь просто так, верно?" - сказал он. "Я здесь потому, что что-то произошло с этим парнем. Он мертв, верно? Убит, верно? Хорошо. Ну, как его зовут?"

Банюэлос заявил, что не крал денег. Он утверждал, что все это было подстроено, и он боялся за свою безопасность.

"Я даже не помню, упал ли я или что-то в этом роде, но там был парень с палкой, другой ударил меня skateboard, и все пошло наперекосяк оттуда, как адреналин, жизнь или смерть. Я просто сошел с ума. ... Я истекал кровью из головы. К тому времени, они уже унесли парня, и они продолжали подходить ко мне".

Детективы выслушали его, время от времени задавая уточняющие вопросы. Примерно на 40-й минуте разговор принял необычный оборот.

"Расскажите, чем вы защищались", - спросил детектив.

"Я из Чикаго", - сказал Банюэлос. "Я был в беспорядках в Д.C. Вы можете меня проверить, ладно? ФБР еще не приходило ко мне, ладно?"

"Понятно", - сказал один детектив. Никто из них не стал расспрашивать о "беспорядках в Д.C." или ФБР в тот момент, решив вместо этого переключиться на другие темы.

Минуты спустя Банюэлос снова затронул эту тему.

"Эй, я должен просто сказать ФБРу прийти и забрать меня или что?"

"Нет", - сказал детектив Стивен Парисот.

"У вас есть ордер?" - спросил детектив Уэлдон Уилсон.

"Возможно", - сказал Банюэлос. (ФБР опубликовало его фотографии на веб-сайте, призывающем предоставить информацию о неопознанных подозреваемых в штурме Капитолия. Его федеральный ордер на арест не был подписан почти три года.)

"От ФБР?" - спросил Парисот.

"Ну да, я был в беспорядках 6 января", - подтвердил Банюэлос.

"6 января?" - уточнил Парисот.

"6 января", - сказал Банюэлос.

"Хорошо", - согласился Уилсон.

"Вы входили в Капитолий?" - спросил Парисот.

"Да", - сказал Банюэлос. "Я вошел внутрь, и я тот, у кого есть видео с пистолетом прямо здесь".

Неясно, уведомляло ли полицейское управление Солт-Лейк-Сити ФБР об этом разговоре. Ни ФБР (в соответствии со стандартной процедурой), ни полицейское управление не предоставили ответы на мои запросы по этому поводу. Тем не менее, полиция Солт-Лейк-Сити выпустила заявление. В нем, в частности, говорилось:

"Мы вели переговоры с федеральными правоохранительными органами по поводу Джона Банюэлоса, но не можем предоставить подробности о характере этих переговоров."

Прокурор округа обсуждает, почему Банюэлос не был обвинен

Один общественный деятель связался со мной по поводу Джона Банюэлоса. Генеральный прокурор округа Солт-Лейк-Сим Гилл изучал доказательства, связанные со смертельным ножевым ранением Криса Сенна, и связался со мной по телефону, чтобы поделиться своими мыслями. Он признался, что инцидент был заснят на видео, возможно, с расстояния 10-15 футов, и это видео сыграло решающую роль в его решении не возбуждать дело против Банюэлоса.

Он описал видео, показывающее агрессивную толпу вокруг Банюэлоса, с "моментом, когда он пытается схватить свой велосипед и уйти, но толпа как бы окружила его. ... Он атакован skateboard'ом. И тогда начинается драка, и толпа расступается, и тогда толпа движется к нему, и он пытается защищаться".

Когда я спросил, может ли он выпустить видео, Гилл предложил подать запрос в полицейское управление Солт-Лейк-Сити.

Я сообщил, что полиция отказалась выпустить видео, сославшись на продолжающееся расследование ФБР.

"Возможно, это и так", - сказал Гилл, объясняя, что ведомства sometimes могут удерживать записи во время расследований.

Я также спросил об инциденте, когда женщина выразила обеспокоенность тем, что она, возможно, прячет беглеца, так как считала, что Банюэлос принимал участие в штурме Капитолия. В этом случае один из помощников Гилла отказался возбуждать дело против Банюэлоса за якобы уничтожение компьютера. (Письмо ссылалось на "проблемы с доказательствами" и предполагало, что обвинение было бы маловероятным.)

"Кто-либо из этого офиса связывался с ФБР?" - спросил Гилл. "Мой ответ - нет, они, скорее всего, не связывались, потому что они, скорее всего, просто рассматривали обвинение в умышленном уничтожении имущества".

Я задался вопросом, почему полицейские детективы не должны были уведомить ФБР после того, как Банюэлос предложил им это сделать.

"Да", - согласился Гилл. "То есть, это, безусловно, законный вопрос, который полиция должна объяснить, почему они этого не сделали".

Я поднял несколько нерешенных вопросов о Банюэлосе и ФБР. Генеральный прокурор не discourage дальнейшие расследования.

"Мы должны задавать эти вопросы нашим общественным деятелям и общественным институтам", - сказал он. "И, как я говорю своим коллегам, мы имеем честь быть общественными служащими. Это подразумевает обязанность делиться информацией, независимо от того, как она воспринимается или как она ложится".

"Я не считаю, что мы выиграем от секретности или не прозрачности", - добавил он.

Тем временем сотни людей были арестованы после своего участия в штурме. Некоторые из этих людей были безоружными и мирными.

Через семь дней после 6 января агенты ФБР посетили Гэри Уиккершэма, 81-летнего бывшего солдата, который вошел в Капитолий в тот день. Он был арестован в мае. К концу 2021 года ему было назначено трехлетнее испытательное сроки.

Агентам ФБР потребовалось менее четырех месяцев, чтобы interviewing Ребекку Лавренц, 71-летнюю жительницу Колорадо, известную как "Молящаяся бабушка". Она провела всего 10 минут внутри Капитолия 6 января. Лавренц была обвинена в конце 2022 года и признана виновной в апреле 2024 года. Ей было назначено годичное испытательное сроки, в том числе шесть месяцев домашнего ареста, как заявил ее адвокат, и она была обязана выплатить штраф в размере 103 000 долларов.

Прошло три года, и Джон Банюэлос оставался на свободе. В январе 2024 года агент ФБР допросил Банюэлоса об якобы угрожающем сообщении, которое он отправил в X, formerly known as Twitter. Однако Банюэлос не был арестован в то время.

Тем не менее, ситуация изменилась.

Деррик Эванс, бывший законодатель Западной Виргинии, отбывший срок за свое участие в штурме Капитолия, был освобожден из тюрьмы. После освобождения он безуспешно баллотировался в Конгресс. После одной из своих речей к нему подошел человек с тем, что, казалось, было новыми доказательствами о 6 января. Этот человек, которого Эванс отказался называть, утверждал, что у него есть видеозапись на телефоне, на которой кто-то снаружи Капитолия стреляет из пистолета.

"На самом деле, я только наполовину поверил этому человеку", - сказал Эванс в телефонном интервью. "...Я сказал: "Можешь показать?" И он показал, и я сказал: "О боже". То есть, это было - это было невероятно".

Видео, казалось, меняло нарратив 6 января. Ранее ни один из сотен или тысяч бунтовщиков не был обвинен в стрельбе. Теперь у Эванса была видеозапись, на которой мужчина в красной куртке поднимается по лестнице, достает пистолет и стреляет два раза в воздух.

Эванс боролся с тем, чтобы выпустить видео. Однако он был обеспокоен безрассудным использованием пистолета этим человеком.

"И, честно говоря, любой, кто сделал то, что он сделал, должен нести ответственность, потому что, знаете, как человек, выросший с пистолетами и поддерживающий нашу вторую поправку, безответственность, которую он проявил в этом, нет ответственный владелец оружия, который посмотрел бы это видео и сказал бы, что это было нормально сделать это".

Один месяц спустя ФБР арестовало Бануэлоса. Он был захвачен 8 марта недалеко от Чикаго по обвинению в том числе в стрельбе на территории Капитолия. В заявлении о фактах Министерства юстиции содержался скриншот из видео, размещенного Дерриком Эвансом.

После этого Эванс был удивлен тем, как правительство ведет дело Бануэлоса. Он задавался вопросом, почему Бануэлос оставался на свободе так долго - и что бы произошло, если бы он не выпустил видео.

“Когда они собирались его арестовать?”

Бануэлос предстает перед судьей и говорит: “Я не волнуюсь”

“Добрый день, мистер Бануэлос”, - сказала судья США Тани Чуткан 20 мая. “Я судья Чуткан. Ваше дело передано мне. Вы меня слышите?”

“Да, мадам”, - сказал Бануэлос, участвуя в слушании по предъявлению обвинения по видеосвязи из федерального тюремного учреждения в Чикаго. “Вы прекрасно выглядите”.

“Ну, спасибо”, - ответила судья.

Судья Чуткан, которая также ведет федеральное дело против бывшего президента Трампа, пытающегося перевернуть результаты выборов 2020 года, обсудила с Бануэлосом некоторые процедурные вопросы. Он был обвинен в шести уголовных преступлениях и содержался без залога. Его адвокат Майкл Лоурло вступил в дело невиновности и потребовал скорейшего суда. Бануэлос выразил желание представлять себя самостоятельно.

“Мадам”, - сказал он, “мне трудно доверять своим адвокатам”.

“Я понимаю”, - сказала Чуткан.

“Это как будто у людей есть какая-то повестка дня, как будто они играют в шахматы - ”

“Я прерву вас”, - сказала судья, но Бануэлос продолжил. Он казался так же озадаченным, как и все остальные, почему ФБР так долго ждало, чтобы прийти и взять его.

“Я был на свободе четыре года, мадам, и они пришли за мной сейчас? Они знали, где я был. У них был мой номер телефона”.

“Ничего не имеет смысла”, - сказал он.

“Вы в слишком больших проблемах, чтобы шутить, мистер Бануэлос”, - сказала судья несколько минут спустя. “Вы в слишком больших проблемах - ”

Бануэлос прервал.

“Ну”, - сказал он, “президент Трамп вернется в офис через шесть месяцев, так что я не волнуюсь”.

Три месяца спустя, на другом судебном заседании 21 августа, Бануэлос не казался таким вызывающим. Его перевели в тюрьму округа Колумбия, и судья приказала содержать его под стражей до суда, который запланирован на следующий февраль. Большое жюри предъявило ему новые обвинения в связи с незаконным использованием огнестрельного оружия.

“Это было очень плохое решение”, - сказал Лоурло, его адвокат, “но он не собирался причинять кому-либо вред в тот день”.

В то время как Лоурло продолжал, он намекнул на то, почему Бануэлос участвовал в своих действиях во время штурма Капитолия.

“Я не люблю использовать термин 'веселый', но я верю, что суд признает в определенных областях - например, в новогоднюю ночь, - в этом городе в полночь срабатывает ShotSpotter из-за того, что люди стреляют в различных частях города”.

“Люди получают травмы”, - заметила судья Чуткан.

“Я вижу”, - ответил Лоурло.

“Я представляла людей, которые стреляли в эти выстрелы”, - сказала Чуткан.

“Я понимаю”, - сказал Лоурло. “Все, что я пытаюсь передать, это то, что цели мистера Бануэлоса не были враждебными”.

“Он был захвачен энтузиазмом момента”, - заявила судья.

“В то время”, - сказал Лоурло. “И я ожидаю, что суд узнает позже, что он больше не придерживается идей, которые привели его к такой страсти в тот конкретный день”.

Виктория Томас была ошеломлена, читая полицейский отчет

Расположенный на 122 акрах земли в предгорьях над городом, Соляной городской кладбище предлагает потрясающие виды на долину Солт-Лейк и прилегающие горы. Виктория Томас посещает это место примерно раз в неделю, чтобы убедиться, что надгробие Криса остается чистым. На задней стороне надгробия написано: “Я люблю тебя больше”, а также другие нежные сообщения, отражающие частое чувство, которое Крис и Виктория выражали друг другу.

“Я люблю тебя”, - говорила она ему.

“Я люблю тебя больше”, - отвечал он.

Не прошло много времени после его смерти, как она обнаружила рассказ Бануэлоса об ФБР и штурме Капитолия из полицейского отчета, что привело ее в шок.

“Я была полностью опустошена”, - сказала она. “Я задавалась вопросом, как может человек, разыскиваемый ФБР, совершить убийство?”

Примерно через два месяца после ножевого ранения Бануэлос появился на бензоколонке в Прове, Юта. Работник бензоколонки сообщил, что видел, как Бануэлос силой толкнул женщину на землю, в результате чего она ударилась головой о бетон. Бануэлоса арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он не явился на судебное заседание, и был выдан ордер на его арест. По сей день ордер остается в силе.

На завтраке несколько месяцев назад Рэндалл и Виктория Томас обсуждали загадки системы правосудия и человека, который продолжал ускользать от ее хватки.

“Есть шанс, что он отсидит срок”, - сказал Рэндалл, “но не за то, что он лишил кого-то жизни”.

“Хотя бы он будет заключен под стражу и не причинит вреда другим”, - сказала Виктория.

“Правда”, - согласился Рэндалл.

“Потому что он причиняет вред людям”, - сказала Виктория. “Но somehow умудряется избежать наказания”.

В ходе расследования смерти Криса Сена Виктория Томас, его опекун, выразила опасения, что Бануэлос может причинить вред другим в будущем из-за своего насильственного прошлого.

Несмотря на многочисленные расследования и аресты, модель поведения Бануэлоса, связанная с насилием и последующим освобождением из-за отсутствия свидетелей или снятых обвинений, остается проблемой в различных юрисдикциях.

Читайте также: