Два учебных заведения в Спрингфилде, штат Огайо, временно прекратили работу после подозрительных обвинений в отношении гаитянских мигрантов, что привело к связанным с ними угрозам.

В последствиях необоснованных обвинений бывшего президента Дональда Трампа во время второго дебатов о том, что гаитянские иммигранты в городе грабят и съедают местных животных, происходят инциденты.

Университет Виттенберг объявил, что будет проводить занятия онлайн в понедельник, так как полиция кампуса и местные власти продолжают изучать электронные угрозы, направленные "членам гаитянского сообщества". Соседние Колледж Кларк закрыл свои кампусы на неделю, и занятия будут проходить в цифровом формате после получения аналогичных электронных угроз. Учреждения заявили, что принимают эти решения "в качестве превентивной меры".

"Мы понимаем беспокойство, которое могут вызвать подобные инциденты, и относимся к этому вопросу с максимальной важностью и Sensitivity", - заявило Колледж Кларк. "Безопасность и благополучие наших студентов, сотрудников и сообщества остаются нашим главным приоритетом. Мы ценим ваше сотрудничество в это трудное время".

В последнее время в Спрингфилде участились угрозы, и республиканцы продолжают распространять ошибочные утверждения о гаитянских иммигрантах в городе. Спрингфилд официально объявил об отмене своего ежегодного фестиваля искусств и культуры, который должен был состояться 27 и 28 сентября, из-за недавних угроз и опасений за безопасность.

Мэр города Роб Рю рассказал CNN, что он и другие официальные лица получили личные угрозы и сказал, что "было бы полезно", если бы политики "понимали серьезность своих слов и как они могут потенциально навредить сообществу, подобному нашему".

В субботу полиция Спрингфилда получила два звонка в службу 911 о присутствии членов Proud Boys, марширующих по городу. Однако когда полицейские прибыли на указанное место, на перекрестке Лексингтон и Саут Бернett, группы уже не было.

В четверг два местных госпиталя закрылись после угроз, а на следующий день две местные начальные школы были эвакуированы "на основе информации, полученной от полицейского управления Спрингфилда".

В воскресенье губернатор Огайо Майк ДеВайн в интервью ABC News опроверг ложные утверждения о гаитянских иммигрантах в городе, похвалив их положительный вклад в сообщество.

По данным сайта города, в округе Кларк проживает от 12 000 до 15 000 иммигрантов. Сайт сообщает, что гаитянские иммигранты находятся в округе легально в рамках программы предоставления убежища, которая позволяет гражданам США и законным резидентам подавать заявки на присоединение к ним членов своей семьи из Гаити в Соединенных Штатах.

Официальные представители Управления шерифа округа Кларк также опровергли утверждения о том, что гаитянцы крали гусей из местных парков на прошлой неделе, сославшись на анализ записей службы 911 за 11 месяцев, который выявил только два случая, когда люди сообщали об аналогичных инцидентах, но не нашли доказательств этих утверждений.

Кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс был одним из первых, кто распространил безосновательные слухи о гаитянцах. В интервью CNN "Государство союза" в воскресенье его спросили предоставить доказательства, подтверждающие обвинения, но он только сослался на многочисленные "первоисточники", сообщенные его избирателями, не предоставив дополнительных доказательств.

Вэнс также возразил против идеи, что распространение безосновательных утверждений привело к увеличению угроз в городе. "Нет ничего, что я сказал, что спровоцировало бы угрозы против этих больниц. Насилие отвратительно, и мы осуждаем его", - сказал он.

"Все, что я делал, - это усиливал озабоченность моих избирателей, людей, которые испытывают трудности из-за политики Камалы Харрис. Не можем ли мы обсуждать эти проблемы, потому что некоторые неуравновешенные individuals делают угрозы?" - добавил он.

Позже Вэнс признал, что "если мне придется выдумывать истории, чтобы американские СМИ обратили внимание на трудности американского народа, я это сделаю".

Когда Баш спросила его, признает ли он, что история была выдумана, Вэнс подтвердил, что обвинения исходили от его избирателей.

"Я не создал 20 000 нелегальных мигрантов, прибывших в Спрингфилд из-за политики Камалы Харрис. Ее политика привлекла их. Но да, я способствовал вниманию, которое позволило американским СМИ обсудить эту тему и страдания, причиненные политикой Камалы Харрис".

Рю, мэр, сказал CNN, что население Спрингфилда выросло на 25% за последние три года, в том числе благодаря притоку гаитянских иммигрантов.

Рю заявил, что работает с местными правоохранительными органами, чтобы решить проблему увеличения безрассудного вождения, и запросил дополнительное финансирование на следующие два года для расширения языковых услуг в местной системе здравоохранения, но отверг утверждения о том, что иммигранты вредят местным животным.

"Я бы хотел ясно заявить, как любитель животных, что ваши животные в безопасности в Спрингфилде, Огайо, и было бы удивительно, если бы мне действительно нужно было сообщать об этом национальным СМИ, если это правда", - сказал Рю.

В этом отчете также участвовали CNN Paradise Afshar, Chris Boyette и Kit Maher.

Университет Виттенберг и его студенты выразили озабоченность, заявив: "Мы глубоко обеспокоены безопасностью и благополучием всего нашего сообщества, в том числе находящихся в США гаитянских студентов и их семей".

Официальные лица Спрингфилда подчеркнули свою приверженность, заявив: "Как граждане США, мы единогласно осуждаем ненавистнические речи и действия в отношении любого члена нашего сообщества и привержены обеспечению безопасности и мира в нашем городе для всех".

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