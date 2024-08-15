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Два телевизионных дебата с Трампом перед выборами.

Кандидатка в президенты США Камала Харрис примет участие в двух теледебатах со своим соперником Дональдом Трампом до выборов в ноябре, согласно заявлениям ее команды. Помимо уже согласованного дебата на 10 сентября, состоится второй теледебат в октябре, как объявила в четверг её команда.

 and  Elizabeth Wells
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Два телевизионных дебата с Трампом перед выборами.

Дата второго дебата не была изначально объявлена. Однако, согласно заявлениям команды Харрис, он должен состояться после теледебатов между кандидатом в вице-президенты Харрис, Тимом Уолзом, и напарником Трампа по избирательному списку, Дж.Д. Вэнсом. Этот дебат запланирован на 1 октября, как ранее объявил CBS, телеканал, транслирующий мероприятие.

"Спор о спорах окончен", - заявил представитель команды Харрис. Кампания Трампа приняла предложение команды Харрис провести три теледебата - два для кандидатов в президенты и один для кандидатов в вице-президенты.

Однако изначально не было никаких заявлений от команды Трампа по поводу объявлений о дебатах, сделанных командой Харрис. Изначально Трамп предложил три теледебата с Харрис, все они должны были состояться в сентябре. Кроме того, Вэнс предложил еще один дебат с Уолзом, помимо того, который уже был согласован на 1 октября, и этот предложенный дебат должен был состояться в сентябре.

После того, как 81-летний президент Джо Байден объявил о своем отказе от участия в выборах из-за опасений по поводу своей умственной работоспособности 21 июля, Харрис была избрана новым кандидатом в президенты Демократической партии на электронном голосовании, проведенном в начале августа. На следующей неделе Демократическая партия проведет четырехдневный съезд в Чикаго, чтобы отметить кандидатуру Харрис.

В последних опросах на национальном уровне Харрис, которая станет первой женщиной, афроамериканкой и азиаткой, занимающей высший пост в США, слегка опережает республиканца Трампа.

Предложение команды Харрис включало дебат между кандидатами в вице-президенты Тимом Уолзом и Дж.Д. Вэнсом. Несмотря на первоначальную неохоту, кампания Трампа в конечном итоге согласилась на три теледебата, один из которых включал Уолза и Вэнса.

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