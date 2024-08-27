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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспортное средство

Два столкновения произошли на А31 и семь человек получили ранения.

Два случая заднего коллизии на A31 близ ст. Эмден привели к тому, что семь автомобилей были затронуты и семь человек получили травмы. Как правило, люди удается вывернуться лишь с небольшими повреждениями, но в данной ситуации были исключения.

 and  Elizabeth Wells
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Два инцидента на автомагистрали А31 вблизи Эмдена привели к тому, что семь человек получили...
Два инцидента на автомагистрали А31 вблизи Эмдена привели к тому, что семь человек получили ранения.

- Два столкновения произошли на А31 и семь человек получили ранения.

На севере Германии на автостраде А31 близ Эмдена пострадали семь человек в результате двух дорожно-транспортных происшествий. Около 10 часов вечера в понедельник на А31 в направлении Боттроп, как сообщили дорожные службы, перед съездом Эмден-Центр образовалась пробка. Водитель микроавтобуса не заметил затор и врезался в четыре автомобиля, что спровоцировало цепную реакцию. В результате ДТП получили легкие травмы водитель микроавтобуса, два водителя легковых автомобилей и один пассажир микроавтобуса.

Прямо после этого произошло еще одно ДТП в том же районе, когда один автомобиль врезался в другой сзади. Один из водителей получил тяжелые травмы, а другой водитель и его пассажир - легкие. Автострада А31 была временно закрыта между съездами Певзум и Эмден-Центр в направлении Боттроп.

Микроавтобус, спровоцировавший первое ДТП на А31, был определенного типа. Из-за второго ДТП один водитель получил тяжелые травмы, что потребовало закрытия части А31.

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