- Два смертельных инцидента с ножом произошли за неделю в Берлине.

Два трагических инцидента в Берлине: В течение короткого промежутка времени две женщины погибли в результате ножевых ранений. Вероятно, мужчины причастны к обоим инцидентам. Первый произошел в пятницу вечером в районе Фридрихсфельде, где 28-летнюю женщину насмерть зарезали. Этот инцидент последовал за предполагаемым убийством 36-летней женщины ее бывшим мужем в Берлине-Целендорфе, которое произошло всего несколько дней назад. Еще одно нападение с ножом произошло на женщину в районе Райниккендорф в тот же день, но ситуация была успешно пресечена.

28-летняя женщина получила серьезные ранения:

Поздно вечером в пятницу 28-летнюю женщину обнаружили с тяжелыми ранениями в коридоре жилого дома, как сообщили прокуратура и полиция. Несмотря на реанимационные efforts, она скончалась от ран в больнице вскоре после этого. Эти подробности ранее сообщало издание "Bild".

Затем 45-летнего подозреваемого задержали силы, развернутые на месте, которые, как считается, ударили 28-летнюю ножом. Он сейчас находится в полиции. Мотив преступления остается неясным. Сначала связь между двумя инцидентами была неизвестна.

Представитель прокуратуры не смог предоставить информацию о национальности женщины. Расследование ведет следственная комиссия и прокуратура Берлина. Как сообщает "Bild", у женщины были двое детей.

Еще один случай в течение нескольких дней:

В среnesday вечером в берлинском районе Целендорфе женщину насмерть зарезали ножом, предположительно, ее бывшим мужем. 36-летняя женщина была матерью четверых детей. 50-летний мужчина содержится под стражей в рамках расследования. Выдан ордер на арест за убийство по низким мотивам, как сообщает Общественная прокуратура.

Полиция изначально подозревает, что это случай "фемицида". Фемицид - это убийство женщин из-за их пола, просто потому, что они женщины. Самой распространенной формой является убийство женщин партнерами или бывшими партнерами.

Во время брака мужчина имел историю домашнего насилия в отношении нее. В конце концов, женщина развелась и получила судебный запрет и судебный запрет на приближение к ней, запрещающий ей разговаривать с ней или соблюдать определенную дистанцию.

Попытка убийства:

В тот же день, в пятницу, в Берлине произошло еще одно нападение ножом. Мужчина атаковал женщину в ее квартире ножом для резки и пытался задушить ее. Полиция и прокуратура называют это попыткой убийства, которая произошла в пятницу вечером в Райниккендорфе.

Двух детей 38-летней женщины, 8 и 9 лет, выбежали на улицу за помощью и наткнулись на полицейских. Полицейские задержали 32-летнего, который собирался продолжить нападение на женщину.

Женщину и нападавшего доставили в больницу и в полицию соответственно. Как сообщается, они оба являются гражданами Ганы.

По словам представителя берлинской прокуратуры Себастьяна Бюхнера, говорившего с немецким пресс-агентством, женщина взяла подозреваемого всего за неделю до этого. Отношения за пределами знакомства еще предстоит выяснить. Проверяется, следует ли поместить мужчину в психиатрическую клинику вместо следственного изолятора.

Реакция на эти инциденты:

Министр семьи по делам семьи, Лиз Паус, выразила шок по поводу этих инцидентов, заявив: "Наша страна сталкивается с серьезной проблемой насилия в отношении женщин. Это должно закончиться." Она подчеркнула необходимость не только мер безопасности против террористических атак с ножом, но и мер по предотвращению и защите женщин от насилия. Она готовит "Закон о помощи при насилии", чтобы помочь всем пострадавшим.

Юстиц-сенатор Берлина Фелор Баденберг призвала к действиям против этих жестоких убийств мужчин женщин, назвав это "чистой мизогинией". Она призвала министра юстиции Бушманна включить в Закон о защите от насилия браслет для отслеживания местоположения и предложила рассмотреть возможные изменения и меры предосторожности на уровне земли.

Недавние приговоры в Берлине за убийства женщин родственниками:

В прошлом году убийство женщины из Афганистана ее родственниками в Берлине вызвало возмущение. Два афганских брата были приговорены к пожизненному заключению за убийство своей сестры в июле 2021 года, которая жила жизнью, не соответствующей моральным стандартам их семьи, перевозила ее тело в чемодане поездом в Южную Германию и похоронила в лесу.

В 2023 году муж шестикратной матери из Афганистана был приговорен к пожизненному заключению за убийство ее в отместку. Он атаковал ее ножом для охоты на улице всего через несколько недель после их расставания. В приговоре судья отметил, что он рассматривал женщину как свою собственность и был "невероятно эгоистичным, хитрым, манипулятивным и злым".

Несмотря на тревожное количество инцидентов, связанных с женщинами в Берлине, 28-летняя женщина неизвестной национальности стала последней жертвой нападения с ножом, что привело к трагической смерти. В ответ на эскалацию насилия в отношении женщин юстиц-сенатор Берлина Фелор Баденберг подчеркнула необходимость ужесточения мер, в том числе возможного включения браслета для отслеживания местоположения в Закон о защите от насилия, чтобы бороться с тем, что она описала как "чистую мизогинию".

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