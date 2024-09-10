Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

Два самолета Delta столкнулись во время посадки в аэропорту Атланты, что привело к отсоединению задней части от одного из них.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Видео показывает авиацию после удара. Два самолета Delta столкнулись при подготовке к вылету из...
Видео показывает авиацию после удара. Два самолета Delta столкнулись при подготовке к вылету из международного аэропортаAtlanta HartsfieldJackson, как сообщает CNN, с подтверждением инцидента Delta. Согласно представителю Delta Air Lines Энтони Блэку, к счастью, во время столкновения не было ранено никого. Пассажиров регионального рейса впоследствии доставили обратно в терминал на автобусе.

Два самолета Delta столкнулись во время посадки в аэропорту Атланты, что привело к отсоединению задней части от одного из них.

В заявлении представителя Delta Air Lines Энтони Блэка подтверждается, что имел место инцидент с участием Airbus A350 Delta и регионального самолета CRJ 900, эксплуатируемого Endeavor Airlines. По словам Блэка, в результате столкновения не было сообщений о травмах. Пассажиров регионального рейса позже доставили к терминалу на автобусах.

Изображения, опубликованные CNN и распространенные в социальных сетях, показывают отделение вертикального оперения от регионального самолета, расположенного рядом с аварийными автомобилями аэропорта.

Delta Airlines объявила, что пассажиры будут направлены на заменяющие рейсы. Два самолета, участвовавшие в инциденте, перевозили 221 пассажира на Airbus и 56 пассажиров на региональном самолете, согласно данным авиакомпании.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации, задействованная взлетно-посадочная полоса и несколько прилегающих рулежных дорожек закрыты.

По данным ФАА, во время руления Delta Flight 295 в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта Airbus A350 задел кончиком крыла хвост Endeavor Air Flight 5526. Первый летел в Токио, а второй был запланирован в Лафайетт, Луизиана.

В своем заявлении ФАА подчеркивает, что расследует обстоятельства инцидента, и Delta сотрудничает с Национальным советом по безопасности на транспорте и другими уполномоченными органами.

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта, самый загруженный пассажирский аэропорт мира в 2023 году, по предварительным данным за апрель от Совета аэропортов и гражданской авиации, должен обслужить около 110 миллионов пассажиров в 2024 году.

Несмотря на столкновение, многие путешественники смогли продолжить свои поездки после направления на заменяющие рейсы. Расследование инцидента ФАА и другими органами может привести к изменениям в правилах безопасности авиаперевозок.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Корабль круизной компании «РеenegroVoyager» «Карнавал Спирита» столкнулся с айсбергом вблизи...
Стоит посетить!

Круизный лайнер, эксплуатируемый Carnival, сталкивается с лобковым столкновением с айсбергом.

Неожиданное столкновение с ледяной горой на борту лайнера Carnival Spirit заставило одного из пассажиров назвать это "моментом Титаника", что обычно имеет нежелательные оттенки при произношении на борту судна.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Посетители, прогуливающиеся по улице Алькасабилья, centralesнараe Малаги, в июне
Стоит посетить!

"Не поддавайтесь на провокации": на плакатах из городов Испании британским туристам советуют соблюдать приличия и манеры

В Малаге, испанском городе, чиновники установили общественные объявления, которые должны информировать туристов о приемлемом поведении. Одно из таких объявлений акцентирует внимание на важности одеться соответствующим образом.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Один отель предлагает "капсулы удовольствия для одиночества" для индивидуального использования.
Стоит посетить!

Один отель предлагает "капсулы удовольствия для одиночества" для индивидуального использования.

В рамках чествования сентября как Месяца осведомлённости о половом здоровье отель в Нью-Йорке представляет «пакет самопомощи», специально предназначенный для недавно одиночных людей. Преимущества включают в себя бесплатный личный массажёр.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Китай внедрил ряд новых политик и стратегий, призванных стимулировать иностранных туристов к...
Стоит посетить!

Для некоторых путешественников, не являющихся резидентами Китая, организовать поездку может оказаться сложным.

Китай усиливает свои усилия по привлечению иностранных туристов с помощью более дружелюбных правил. Ниже приведена важная информация для туристов, планирующих поездку в эту обширную страну.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно