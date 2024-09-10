Два самолета Delta столкнулись во время посадки в аэропорту Атланты, что привело к отсоединению задней части от одного из них.

В заявлении представителя Delta Air Lines Энтони Блэка подтверждается, что имел место инцидент с участием Airbus A350 Delta и регионального самолета CRJ 900, эксплуатируемого Endeavor Airlines. По словам Блэка, в результате столкновения не было сообщений о травмах. Пассажиров регионального рейса позже доставили к терминалу на автобусах.

Изображения, опубликованные CNN и распространенные в социальных сетях, показывают отделение вертикального оперения от регионального самолета, расположенного рядом с аварийными автомобилями аэропорта.

Delta Airlines объявила, что пассажиры будут направлены на заменяющие рейсы. Два самолета, участвовавшие в инциденте, перевозили 221 пассажира на Airbus и 56 пассажиров на региональном самолете, согласно данным авиакомпании.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации, задействованная взлетно-посадочная полоса и несколько прилегающих рулежных дорожек закрыты.

По данным ФАА, во время руления Delta Flight 295 в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта Airbus A350 задел кончиком крыла хвост Endeavor Air Flight 5526. Первый летел в Токио, а второй был запланирован в Лафайетт, Луизиана.

В своем заявлении ФАА подчеркивает, что расследует обстоятельства инцидента, и Delta сотрудничает с Национальным советом по безопасности на транспорте и другими уполномоченными органами.

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта, самый загруженный пассажирский аэропорт мира в 2023 году, по предварительным данным за апрель от Совета аэропортов и гражданской авиации, должен обслужить около 110 миллионов пассажиров в 2024 году.

Несмотря на столкновение, многие путешественники смогли продолжить свои поездки после направления на заменяющие рейсы. Расследование инцидента ФАА и другими органами может привести к изменениям в правилах безопасности авиаперевозок.

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