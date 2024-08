- Два с половиной десятилетия мучений в подвале, отмечающий день, когда Йозеф Фрицл заключил свою дочь.

28 августа 1984 года, в ясный осенний день, Элизабет Фритцль следует за своим отцом Йозефом в подвал, не подозревая, что проведет следующие 24 года, запертая там. Йозеф Фритцль якобы нуждается в помощи для переноса двери, но на самом деле это часть бункера, который он строил последние шесть лет, чтобы удержать свою 18-летнюю дочь.

С этого момента молодая женщина обречена жить в подземной тюрьме: 55 квадратных метров, три комнаты, холодильник, радио, телевизор, видеомагнитофон, мини-кухня и стиральная машина. Ее отец тщательно спланировал эту миниатюрную темницу, в том числе 300-килограммовую тяжелую потайную дверь за книжной полкой, открывающуюся только с помощью кодового замка, который он контролировал. Восемь дополнительных, часто по 500 килограмм, запертых дверей теперь преграждают путь к свободе.

Фритцль получил разрешение на расширение подвала в большом доме по адресу Ybbsstraße 40 в Нижней Австрии, Амштеттен, еще 31 октября 1978 года - девять компактных квартир и типичный подвал с тремя комнатами. Строительство подвального помещения в то время не было чем-то необычным; многие люди даже строили целые убежища из страха перед ядерным ударом. В течение месяцев он заливал бетон в формы, сверлил, рыл и крепил в неприметном дополнении.

Йозеф Фритцль обманул власти во время строительства бункера

26 июля 1983 года город предоставил разрешение на использование подвальных комнат. Чтобы обмануть власти, он запечатал все входы в подземный лабиринт. Он установил металлические двери, ведущие к подземному заключению, позже. Однако страдания Элизабет начались задолго до того, как ее отец запер ее там.

Йозеф Фритцль родился в Амштеттене, Австрия, 9 апреля 1935 года. Его мать Мария рано ушла, и отец пропал из жизни маленькой семьи. Мария Фритцль воспитывала Йозефа железной рукой, и у них были ограниченные ресурсы, а также война. Его сверстники называли его "Сepperl" или "Pepperl", и он был способным учеником, с похвальными отзывами от учителей.

После войны Йозеф научился быть электриком и затем был записан в полицейские записи как "технический сотрудник". Он работал на крупной сталелитейной компании Voestalpine в Линце, а затем на поставщике строительных материалов и в качестве представителя машиностроительного завода. В возрасте 22 лет он женился на 17-летней кухонной помощнице Розмари - простой женщине, которая редко задавала вопросы. В отличие от своего мужа, она была любящей, материнской, сострадательной и, прежде всего, подчиняющейся до самопожертвования.

Элизабет Фритцль теряет свободу в возрасте 18 лет

Элизабет - четвертый ребенок Йозефа и Розмари. У пары было пятеро сыновей и четыре дочери. Элизабет родилась 6 апреля 1966 года. Она получала больше всего наказаний от своего тиранического отца. Когда ей было 11 лет, он впервые сексуально abused her. В 15 лет она начала обучение профессии специалиста по ресторану в мотеле "Rosenberger" на автостраде А1 возле Штренгберга. Но она больше не могла выносить это дома: 28 января 1983 года она не вернулась домой с работы, а сбежала с другом. Полиция нашла ее в Вене через три недели и вернула к родителям. Она завершила свое обучение и нашла работу в Линце. Но она никогда не воспользуется этой возможностью. Потому что у ее отца были другие планы. Как только она ушла, он больше не будет контролировать свою дочь.

Чтобы предотвратить это, обученный электрик Йозеф толкнул Элизабет в бункер, который он построил в тот день, оглушил ее эфиром, пока она не потеряла сознание, и заковал в наручники. После исчезновения Элизабет Йозеф и его жена Розмари сообщили об этом в полицию. Йозеф сказал офицерам, что подозревает, что она присоединилась к культу. Позже он предоставил письмо, подтверждающее это - отправленное 21 сентября 1984 года в Браунау-ам-Инне, месте рождения Адольфа Гитлера. В нем Элизабет заявила, что устала жить с семьей и предупредила родителей не искать ее - иначе она покинет страну. Конечно, молодую женщину не заставили писать письмо добровольно. Полиция сочла это достаточным, чтобы закрыть дело, тем самым дав Фритцу свободу выполнить свои зловещие планы.

Почти каждый день он приносил своей дочери пропитание и другие вещи в подземную тюрьму - и регулярно пользовался ею во время этих визитов - не глядя ей в глаза. Иногда он даже посещал ее несколько раз в день. После этого она забеременела впервые. Чтобы подготовиться к родам, Йозеф Фритцль предоставил своей дочери дезинфицирующее средство, грязные ножницы и книгу о родах из 1960-х годов. В 1988 году родилась их первая дочь. Элизабет Фритцль уже четыре года жила под землей. Надземно ее отец вел свою параллельную жизнь.

Иногда его авторитарная сторона проявляется из-под гладкой внешности, обычно когда дела не идут так, как ему хочется. Он может публично отчитать свою жену или даже физически наказать одного из своих двух сыновей за перебор с ловлей рыбы вMondsee на несколько лишних минут. В 1974 году были подозрения, что он намеренно поджег свою таверну, чтобы получить страховку. В 1982 году он был кратко арестован, когда "Seestern" загорелся снова, и на месте был найден газовый баллон. Расследование считало это поджогом, но дело было закрыто из-за недостатка улик.

Во время допросов его видели как "настоящего крутого парня", который навязывал свою волю жестокой силой, по мнению полицейских того времени. Бывший начальник позже назвал его "пограничным гением", а коллега запомнил его всегда одетым, как дипломат. Перед тем, как изнасиловать Элизабет, он сексуально assaulted женщину в 1967 году. Он проник в ее дом, когда она была одна, держал ее ножом и изнасиловал. За это преступление он отсидел 12 месяцев из 18-месячного срока.

В 1990 году Элизабет родила сына, а затем дочь в 1992 и еще одну дочь в 1994 году. С пространством, которое становилось все теснее, он позволил расширить тесное жилое пространство, но заставил семью копать голыми руками. Низкие потолки стали проблемой для сына, который был вынужден ходить босиком из-за своего роста. В 1996 году родились близнецы, но один из сыновей умер через три дня от респираторного заболевания. Йозеф dispose тела в печи.

Он угрожал убить их всех, если они попытаются сбежать. Он позволил двум дочерям и выжившему близнецу посетить верхний этаж и оставил их на пороге на Ybbsstraße в возрасте от девяти до 15 месяцев. Три поддельные письма от дочери были отправлены, умоляя о понимании и заботе. Вторую дочь, которой требовалась операция несколько дней спустя после обнаружения в Линце, усыновили. Два других ребенка были взяты Йозефом и его женой Розмари как "родственники, нуждающиеся в уходе", чтобы получать дополнительную государственную помощь. Примерно 12 000 евро в год плюс пособие на семью было предоставлено отделом по делам молодежи в Амштеттене. Фритцлям был дан отличный отзыв от офиса. Тем временем, в 2002 году родился сын по имени Феликс и остался в подвале с матерью и братьями и сестрами.

Элизабет заботилась о своих детях в тайных комнатах. Она запросила ультрафиолетовую лампу и витамин D, чтобы предотвратить размягчение костей из-за отсутствия солнца, и книги, чтобы дети научились читать и писать. Она также настояла на том, чтобы смотреть телевизор и слушать радио, чтобы узнать о внешнем мире. Медицинская помощь была отвергнута до 19 апреля 2008 года, когда старшая дочь потеряла сознание. В 73 года Йозеф отвез ее в больницу по настоянию Элизабет.

19-летней девушке был 19 лет, она была худая, с бледной, почти прозрачной кожей и видимыми венами. Ее гнилые зубы делали ее внешность еще более пугающей. Она конвульсировала, кусала язык так сильно, что изо рта текла кровь. Конвульсии вызвали кислородное голодание, и ее органы были под угрозой отказа. Она была в критическом состоянии. Врач начал необходимые процедуры: вентиляция, искусственная кома, заместительная почечная терапия и другие спасательные меры. Йозеф представился как ее дедушка, сказав, что она была найдена лежащей на лестнице с письмом от якобы пропавшей дочери, утверждающей, что она никогда не была в больнице и очень застенчива.

Врач связался с полицией с согласия Йозефа, чтобы поговорить с матерью о ее медицинской истории. Когда Элизабет увидела обращение в местной трансляции "Нижняя Австрия Сегодня" с заголовком "Умирающий человек ищет мать", она попросила своего отца позволить ей связаться. Две недели спустя, 26 апреля, появилась худая женщина с белыми волосами в приемной клиники.Soon после Йозеф был арестован. Полицейские попросили код для электрического дверного замка и обыскали подвал. К этому моменту двое оставшихся детей уже были перемещены на верхний этаж. Йозеф ранее сказал своей жене, что дочь вернулась с двумя детьми. Через три дня ДНК-экспертиза подтвердила, что все шесть детей были биологическими детьми Фритцля.

В подвале они нашли больше писем от Йозефа дочери, указывающих на то, что он планировал освободить ее из-за своего возраста, как он написал письмо, объявляющее освобождение ее и детей на май или июнь из-за предстоящих дней рождения.

В марте 2009 года Йозеф Фритцль, часто называемый "монстром-инцестом" в СМИ, был обвинен в убийстве, изнасиловании, незаконном лишении свободы, жестоком обращении, рабстве и инцесте. Приговор: пожизненное заключение. По словам адвоката Фритцля, его клиент был мотивирован желанием иметь вторую семью.

Он в настоящее время проживает в отделе судебной психиатрии тюрьмы Штейн под вымышленным именем. После обнародования его преступлений его жена Розмари подала на развод и порвала все связи. Его адвокат, Астрид Вагнер, отредактировала и опубликовала мемуары Фрица как книгу. В интервью журналу "Штерн" в прошлом году Вагнер раскрыла, что он поддерживает опрятный вид в своей камере, с аккуратно уложенными волосами. Его сексуальное влечение, как сообщается, снизилось из-за возраста, и его считают incurably. Из-за своей веры, что телевизор разговаривает с ним, судья отклонил ходатайство об освобождении без даже нового психиатрического обследования. В июне 2022 года Высший региональный суд в Вене первоначально постановил, что 89-летнего Фрица не переведут в обычную австрийскую тюрьму. Однако в мае этого года было принято решение перевести его в обычную тюремную систему. Они заявили, что больше нет необходимости в судебно-терапевтическом центре из-за его ухудшающегося здоровья и деменции.

Пermanent release from the regular prison system - and thus, freedom - is currently unattainable due to special precautionary reasons. Although Fritzl poses no threat, it remains uncertain if he won't engage in further crimes.

Фрицл's подвал был усилен 300 тоннами специального бетона в 2013 году, и квартиры над ним были сданы в аренду позже.

Элизабет сейчас проживает со своими детьми под другой фамилией в австрийской деревне. Двухэтажный дом, местонахождение которого является конфиденциальным, находится под постоянным видеонаблюдением и охраняется охранниками.

Построение подвальной тюрьмы, которая в конечном итоге стала заключением Элизабет Фрицл, происходило в напряженной атмосфере холодной войны, когда многие люди строили убежища из страха перед ядерным ударом.

Действия Йозефа Фрица по обману властей были очевидны в его герметизации всех входов в подземный лабиринт и установке металлических дверей, ведущих к заключению в будущем.

