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ПанорамаНовостиОгонь

Два пожарных погибли в результате пожара в квартире в Польше.

В глубине старой постройки, расположенной в Познани, вспыхивает пламя. Во время обследования здания пожарные сталкиваются с взрывом, в результате чего двое первых responders получают смертельные травмы.

 and  Carmen Simpson
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Здание в Познани, Польша, пострадавшее от пожара и взрыва, было разрушено.
Здание в Познани, Польша, пострадавшее от пожара и взрыва, было разрушено.

- Два пожарных погибли в результате пожара в квартире в Польше.

В результате пожара и взрыва в польском доме трагически погибли два спасателя. Это несчастное событие произошло в Познани, в результате чего 14 человек получили ранения, в том числе 11 пожарных, как сообщил заместитель министра внутренних дел Вислав Лесьнякевич. Все жители здания были успешно эвакуированы.

Пожар начался в подвале здания в субботу, всего за несколько минут до полуночи. "Сразу же прибыл первый отряд спасателей. Когда пожарные осматривали подвал, произошел неожиданный взрыв, или, как они описали, два взрыва", - сказал заместитель начальника местного пожарного департамента газете "Газета Выборча".

Большинство пожарных затем покинули здание, но двое остались. Связь с 34-летним пожарным и его 33-летним товарищем внезапно прервалась, когда часть здания обрушилась. Двоих нашли мертвыми.

Заместитель министра внутренних дел не стал комментировать причину взрыва. "Несомненно, что-то взорвалось в подвале. Мы все еще расследуем, был ли это газовый баллон или что-то еще".

Это событие вызвало глубокую скорбь во всей Польше. "Почтим их память! Они настоящие герои нашего времени", - написал премьер-министр Дональд Туск в Твиттере о двух пожарных.

Президент Анджей Дуда также выразил свою глубокую скорбь в связи с гибелью двух спасателей. Во всей стране сирены должны были завыть вечером, чтобы почтить память пожарных.

Взрыв в подвале, скорее всего, был вызван прорывом газового баллона или другого источника, который еще не установлен. Пожар, начавший эту цепочку событий, распространился с большой силой, охватив части подвала.

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