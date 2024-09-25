Два пассажира получают медицинскую помощь после травм, полученных в результате инцидента, на борту самолета "Юнайтед", после того, как экипаж кабины реакции на предупреждение о близости.

Согласно United Airlines, во время посадки на Сан-Франциско International Airport с Newark, New Jersey в прошлый четверг, рейс 2428 снизил скорость снижения из-за другого самолета на более низкой высоте. В результате двое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. United предоставила эту информацию в заявлении.

По данным отчета FAA, один пассажир получил серьезные травмы, а другой - легкие в прошлый четверг. Это произошло в ответ на предупреждение системы предотвращения столкновений в воздухе, или TCAS.

Предупреждения TCAS считаются серьезными предупреждениями об угрозе столкновения с другим самолетом, и пилоты должны принять незамедлительные меры.

Инцидент произошел на высоте 31 000 футов, согласно данным FlightRadar24, и произошел возле озера Берриесса, примерно в 70 милях к северу от Сан-Франциско. FlightRadar24 показало, что рейс Southwest Airlines находился в 3000 футов ниже рейса United, в то время как рейс SkyWest находился в 1000 футов ниже.

FAA, которое контролирует управление воздушным движением, заявило, что безопасное расстояние не было нарушено.

Аудиозаписи LiveATC.net зафиксировали, как пилоты сообщают о медицинской помощи и сообщают диспетчерам в Окленде, что один пассажир, возможно, сломал лодыжку, и другие пассажиры получили травмы во время RA (предупреждения о столкновении).

United Airlines подтвердила CNN, что свет «пристегнуть ремни» был включен во время инцидента, и один из пострадавших пассажиров не был пристегнут.

На момент написания, Национальный совет по безопасности на транспорте не начал расследование, но представитель CNN сообщил, что агентство собирает предварительную информацию.

В этом четверг инцидент на борту стал последним случаем потенциального близкого столкновения. 12 сентября рейс Alaska Airlines был вынужден прервать взлет в Нашвилле из-за того, что рейс Southwest пересек ту же полосу. Два дня earlier крыло самолета Delta Air Lines A350 врезалось в более мелкий региональный самолет, когда оба самолета таксировали, что привело к отделению хвоста регионального самолета.

В контексте следующих двух предложений, содержащих слово 'мы':

Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу для дальнейшего лечения и ухода.United Airlines сотрудничает с расследовательскими органами, чтобы собрать больше информации об инциденте.

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