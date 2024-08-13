Два из трех граждан обеспокоены ростом АФД

АфД стабильна на втором месте в опросах и может стать самой сильной силой на предстоящих выборах в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. По опросу RTL/ntv, две трети респондентов считают это беспокоящим. Однако многие на Востоке хотят видеть АфД в правительстве.

После своего спада в первой половине года АфД стабилизировалась на уровне 17 процентов в RTL/ntv Trendbarometer, что значительно отстает от 30 процентов Союза, но достаточно для второго места в опросах по стране. Многие в стране недовольны таким развитием событий. В другом опросе, проведенном RTL и ntv, 69 процентов респондентов сказали, что им "беспокоит" значительное усиление АфД на следующих федеральных выборах и то, что она станет самой сильной силой на выборах в ландтаги Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии.

27 процентов, с другой стороны, сказали, что они не беспокоятся. На Востоке доля обеспокоенных составляет 66 процентов респондентов, на Западе - 70 процентов. Отмечается высокая поляризация: среди тех, кто не голосует за АфД, 81 процент на Востоке и 76 процентов на Западе считают это беспокоящим.

По партиям, наибольший процент обеспокоенных - среди избирателей "Зеленых" (98 процентов), затем следуют сторонники СДПГ (89 процентов). Среди избирателей ХДС/ХСС обеспокоены 77 процентов, среди избирателей ФДП - 71 процент, среди избирателей БСВ - 62 процента.

Должна ли АфД управлять на Востоке?

То, что АфД, учитывая высокую долю голосов на Востоке, должна быть вовлечена в местные правительства, считают правильным каждые три человека (33 процента). 61 процент, однако, отвергает участие АфД. На Востоке поддержка участия АфД в правительствах значительно выше - 41 процент по сравнению с 32 процентами на Западе.

Неудивительно, что 92 процента избирателей АфД считают правильным участие АфД в правительствах на Востоке. За ними следуют избиратели БСВ с 49 процентами и группа избирателей ФДП с 40 процентами. Среди избирателей Союза правильным считают участие АфД 27 процентов. Самые низкие показатели среди избирателей СДПГ и "Зеленых" - 15 и 13 процентов соответственно.

Популярность "светофора" страдает из-за конфликтов и хаоса

Forsa также спрашивала о причинах непопулярности федерального правительства, состоящего из СДПГ, "Зеленых" и ФДП. Участникам не предлагали заранее заданные ответы, а позволяли называть несколько причин, которые затем группировались. 40 процентов назвали "конфликты и хаос" причиной плохой репутации, за ними следуют "правительство не понимает, чего хотят люди" с 25 процентами.

14 процентов назвали миграционную политику и число иностранцев в стране причиной плохой репутации "светофора". На Востоке эту причину назвали 19 процентов респондентов. Среди избирателей АфД "миграция, слишком много иностранцев" является самой частой причиной недовольства коалицией "светофор" - 40 процентов.

12 процентов назвали "ФДП (финансовую политику Линднера)" причиной. Другие причины: "слишком высокая финансовая нагрузка на домохозяйства" - 11 процентов, "слишком много бюрократии" - 10 процентов, "слишком много денег на Украину" - 6 процентов, "слабость руководства Шольца" - 6 процентов. Энергетическая политика "светофора" следует с 5 процентами.

Только два процента приписывают "негативному освещению" причину, и один процент винит долгосрочные последствия лет Меркель. В то время как члены коалиции "светофор" часто жалуются на общественное восприятие разделенного правительства, они также любят винить СМИ и незавершенную работу под руководством канцлера Ангелы Меркель за свою плохую репутацию. Однако избиратели, похоже, не воспринимают это так.

Эти данные об отношении к АфД были собраны институтом маркетинговых и opiniонных исследований Forsa по заказу RTL Германия с 9 по 12 августа. Объем выборки: 1002 респондента. Статистическая погрешность: плюс-минус 3 процентных пункта. Данные о причинах плохой репутации федерального правительства были собраны Forsa 8 и 9 августа. Объем выборки: 1001 респондент. Статистическая погрешность: плюс-минус 3 процентных пункта.

Для получения более подробной информации о Forsa здесь.Forsa опросы на заказ у RTL Германия.

В опросе RTL/ntv выразили обеспокоенность возможностью того, что АфД станет самой сильной силой на предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга, с 69 процентами респондентов, считающих это беспокоящим. Возможная сила АфД на выборах в ландтаги Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии является предметом дискуссий, так как многие на Востоке хотят видеть партию в правительстве.

Читайте также: