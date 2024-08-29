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Два исследователя и инженеры получили награду Германии за экологию

Важность электромобильности и естественных болот при продвижении сохранения климата подчеркивается немецкой средой года.

 and  Wendy Allen
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Поддержание мобильности через электромобильность и сохранение побережий являются ключевыми...
Поддержание мобильности через электромобильность и сохранение побережий являются ключевыми аспектами сохранения окружающей среды - на это указывает немецкая премия по охране окружающей среды этого года.

- Два исследователя и инженеры получили награду Германии за экологию

Этой осенью передовая система зарядки электрических автомобилей и её применение в восстановлении торфяников получит Немецкую экологическую премию. Организованная Фондом защиты немецкой окружающей среды (DBU) в Оснабрюке, премия имеет фонд в размере 500 000 евро. Лауреатами стали электротехник Томас Шпидель из Штутгарта, возглавляющий компанию ads-tec Energy, и исследователь торфяников Франциска Таннебергер из Грайфсвальда, признанные за свою работу по возрождению и увлажнению торфяников. Церемония награждения состоится 27 октября в Майнце под руководством федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Шпидель, возглавляющий ads-tec Energy, стоит за разработкой быстрых систем зарядки, которые могут восполнять заряд электрических автомобилей всего за несколько минут. Таннебергер, в свою очередь, возглавляет efforts по возрождению и увлажнению торфяников, которые играют важную роль в борьбе с изменением климата, так как они поглощают и хранят углекислый газ из атмосферы.

Немецкая экологическая премия вручается ежегодно Фондом DBU в знак признания выдающихся достижений в области охраны окружающей среды. Шпидель и Таннебергер сосредоточились на разработке систем зарядки для электрических автомобилей и возрождении торфяников соответственно.

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