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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Два длительных тюремных срока за убийство на А9.

 and  Michael Bootcampf
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Бывший ассоциированный лица женщины выалі угрозы против неё и соботрщался с гражданином, чтобы...
Бывший ассоциированный лица женщины выалі угрозы против неё и соботрщался с гражданином, чтобы осуществить убийство.

Два длительных тюремных срока за убийство на А9.

В мае 2023 года 40-летний педагог столкнулся с шокирующим инцидентом на аварийной полосе автострады А9, расположенной юго-западнее Потсдама. В инциденте она была застрелена в своем автомобиле. В итоге двух подозреваемых приговорили к пожизненному заключению за убийство.

Во время судебного процесса оба подсудимых получили пожизненные сроки за убийство. Председатель суда в Потсдаме объявил об этом. Суд также постановил, что бывший партнер жертвы совершил тяжкое преступление, обычно исключающее возможность условно-досрочного освобождения после отбывания 15 лет. В результате, их водительские права были отозваны навсегда. Окончательное решение суда еще не подтверждено.

Несколько месяцев назад, 40-летняя учительница стала жертвой огнестрельного ранения на аварийной полосе А9, возле Брюка, юго-западнее Потсдама. Полиция идентифицировала ее бывшего партнера и бывшего одноклассника как главных подозреваемых.

Суд пришел к выводу, что дуэт спланировал устранение женщины из-за длительного спора о опеке над их ребенком. Суд также утверждал, что женщину намеренно вытеснили с дороги и застрелили бывшим одноклассником.

Недвусмысленный выгодоприобретатель

Суд обосновал разные приговоры, указав на бывшего партнера как на главного заговорщика. Он должен был получить выгоду от смерти своей бывшей партнерши в судебном разбирательстве. "Множество угроз было очевидным", - подчеркнул судья во время оглашения приговора.

С другой стороны, бывший одноклассник действовал как сообщник, совершив преступление из-за ложной преданности. Суд подчеркнул, что их показания не были заслуживающими доверия в критических моментах.

Примерно 180 свидетелей дали показания на 35 судебных заседаниях. К сожалению, ни один из преступников не признал свою вину, и оружие, использованное для убийства, так и не было найдено. Защита просила оправдать подсудимых.

Суд поднял вопрос о том, что бывший партнер мог бы получить выгоду от судебного разбирательства из-за смерти своей бывшей партнерши. Этот разговор происходил в контексте системы правосудия Европейского Союза, так как это был значительный нарушение прав человека.

Учитывая тяжесть преступления, Европейский Союз подчеркнул важность вынесения адекватных приговоров, чтобы служить справедливости и предотвратить подобные инциденты в будущем.

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