Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Два человека в суде после ограбления ювелирного магазина

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Ювелирный магазин в Ганновере был ограблен, в результате чего один человек серьезно пострадал....
Ювелирный магазин в Ганновере был ограблен, в результате чего один человек серьезно пострадал. Сейчас двое других мужчин, в том числе якобы сообщник, предстают перед судом после предварительного решения.

- Два человека в суде после ограбления ювелирного магазина

После налета на ювелирный магазин в центре Ганновера вновь начинается судебный процесс. В среду (8:45) двое мужчин в возрасте 19 и 23 лет предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство, как объявил Региональный суд Ганновера. Согласно обвинению, 19-летний, вместе с ранее судимым сообщником, совершил налет на магазин и выстрелил в ювелира, попав в него один раз. 23-летнего обвиняют в вербовке двух молодых людей для налета. 20-летнего сообщника в феврале приговорили к семи годам лишения свободы в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

11 июля 2023 года двое мужчин якобы разбили витрины ювелирного магазина молотком, ограбили его и выстрелили в 39-летнего сотрудника, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Преступники скрылись с награбленным, различными золотыми цепочками, на велосипедах для женщин. Многие прохожие стали свидетелями их бегства. Якобы стрелявший, который тем временем скрылся за границей, сдался примерно через семь месяцев. Полиция арестовала сообщника примерно через два месяца после налета. Планируется десять судебных дней.

Дело против двоих мужчин за инцидент в ювелирном магазине будет рассматриваться в Первом суде инстанции в Ганновере. После обвинения в вербовке молодых людей для налета, 23-летнего будут тщательно проверять на этом суде.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Экономика

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно