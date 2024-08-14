- Два человека в суде после ограбления ювелирного магазина

После налета на ювелирный магазин в центре Ганновера вновь начинается судебный процесс. В среду (8:45) двое мужчин в возрасте 19 и 23 лет предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство, как объявил Региональный суд Ганновера. Согласно обвинению, 19-летний, вместе с ранее судимым сообщником, совершил налет на магазин и выстрелил в ювелира, попав в него один раз. 23-летнего обвиняют в вербовке двух молодых людей для налета. 20-летнего сообщника в феврале приговорили к семи годам лишения свободы в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

11 июля 2023 года двое мужчин якобы разбили витрины ювелирного магазина молотком, ограбили его и выстрелили в 39-летнего сотрудника, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Преступники скрылись с награбленным, различными золотыми цепочками, на велосипедах для женщин. Многие прохожие стали свидетелями их бегства. Якобы стрелявший, который тем временем скрылся за границей, сдался примерно через семь месяцев. Полиция арестовала сообщника примерно через два месяца после налета. Планируется десять судебных дней.

Дело против двоих мужчин за инцидент в ювелирном магазине будет рассматриваться в Первом суде инстанции в Ганновере. После обвинения в вербовке молодых людей для налета, 23-летнего будут тщательно проверять на этом суде.

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