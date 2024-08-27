Моряк, борющийся с трудностями, сталкивается с глубинами океана - Два человека получили ранения на Хайкуттере.

Спасатели вмешались, чтобы оказать помощь команде двухмачтового судна в Балтийском море. Где-то примерно посередине между островом Фехмарн и мекленбургским побережьем, капитан судна получил травму головы ранним понедельником днем, сообщает Служба морской спасательной службы Германии (DGzRS). Одновременно с этим другой член команды подвергся воздействию вредных газов в машинном отделении.

Инцидент якобы произошел примерно в шести морских милях (приблизительно 11 километрах) северо-западнее маяка Басторф. Один из мачт сломался, что привело к травме головы капитана. Рана была обработана средствами первой помощи судна. Несмотря на попытки запустить двигатель из-за сломанной мачты, 65-летний инженер подвергся воздействию опасных газов в машинном отделении.

Спасатели смогли стабилизировать его. Учитывая сложные морские условия, они решили оставить его на борту судна, а почти 26-метровый старинный рабочий катер был закреплен и буксирован в направлении Кюльungsборна. Там инженера доставили в больницу на скорой помощи.

Спасатели признали необходимость дополнительной помощи и объявили: "Должно быть добавлено: медицинская команда для дальнейшей оценки и лечения инженера". Несмотря на улучшение состояния инженера, морские условия оставались сложными, и было решено: "Должно быть добавлено: более прочные буксирные тросы для обеспечения безопасности судна во время его путешествия в Кюльungsборн".

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