Усиление конфликтов на Ближнем Востоке - Два человека погибли в результате нападения на Западном берегу.

В результате предполагаемого палестинского нападения в Западном берегу реки Иордан погибли минимум двое израильских граждан. Как сообщает израильская служба скорой помощи ЗАКА, погибшими оказались люди в возрасте около тридцати лет, а третьего серьезно ранили в инциденте возле Таркумии, Хеврон. Израильская армия заявила, что нападавшие открыли огонь по автомобилю на военном КПП. Власти ведут manhunt в южном Западном берегу реки Иордан в поисках нападавших.

Израиль начал военную операцию в северном Западном берегу реки Иордан в среду, сославшись на увеличение числа нападений на израильтян как на причину. Их цель - сосредоточиться на ХАМАС и Исламском джихаде.

Ситуация на Западном берегу реки Иордан ухудшается с начала конфликта в Газе после массакра ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным Министерства здравоохранения, с тех пор в результате военных операций, эскалаций или собственных атак Израиля в Западном берегу реки Иордан погибло 648 палестинцев.

Европейский союз выразил озабоченность нарастающим насилием в Западном берегу реки Иордан, призвав к немедленному снижению tensions и возвращению к мирным переговорам. Европейский союз также пообещал гуманитарную помощь пострадавшим сообществам, подчеркнув важность соблюдения международного права и защиты гражданских лиц.

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