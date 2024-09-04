Два человека погибли в результате нападения на Львов

В западном украинском городе Львове в результате российских авиаударов (по данным записей 06:17 и 05:29) погибли по крайней мере двое. По словам губернатора Львовской области Максима Косицкого, опубликованным в Telegram, всего ранено 19 человек.

06:53 Украина просит дополнительную помощь для сельскохозяйственного сектора и разминированияУкраина просит дополнительную помощь в возрождении своего сельскохозяйственного сектора и обнаружении и ликвидации мин. Об этом сообщает дюссельдорфская "Рейнская почта", ссылаясь на ответ правительства Германии на запрос фракции, доступный газете. В центре внимания находится программа финансирования сельскохозяйственных районов вблизи линии фронта. "Правительство Германии рассматривает возможность оказания поддержки", - цитирует газета. Например, может потребоваться премия за безопасность персонала. Украина также запросила продление программы поставки генераторов, финансируемой Министерством сельского хозяйства, и помощь в разминировании районов вблизи линии фронта, как сообщает правительство Германии. Министерство экономического сотрудничества и развития уже участвует в проекте по обнаружению и разминированию в нескольких местах.

06:17 Во Львове после российского удара беспилотников начался пожарПосле российских авиаударов (по данным записи 05:29) во Львове, Украина, начался пожар вблизи главного железнодорожного вокзала. Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram. Кроме того, повреждены два школьных здания, разбиты окна, осколки стекла разбросаны по улицам. Косицкий сообщает, что в российском авиаударе использовались несколько беспилотников Shahed. На месте работают службы экстренной помощи, школы закрыты, сообщает мэр Львова Андрей Садовой в Telegram. По крайней мере, шестеро человек, в том числе десятилетний мальчик, пострадали. Несмотря на свое расположение далеко от восточного фронта, Львов неоднократно подвергался атакам с начала войны.

05:29 Киев переживает вторую волну российских авиаударовКиев переживает вторую волну российских авиаударов. Работают службы экстренной помощи. Свидетели сообщают о множестве взрывов на окраинах Киева, что свидетельствует об использовании систем ПВО. Одновременно армия сообщает о нападении беспилотников на западноукраинский город Львов возле польской границы. Весь Украина находится под воздушной обороной, согласно украинским ВВС в Telegram. Польша активирует свои и союзные самолеты в третий раз за восемь дней для обеспечения безопасности воздушного пространства в ответ на российские авиаудары и дальнобойные действия, как объявило Оперативное командование польских вооруженных сил.

04:35 Байден обещает Украине новые системы ПВОПосле разрушительного российского удара по украинскому городу Полтаве президент США Байден пообещал предоставить дополнительные системы ПВО Украине. "Я решительно осуждаю это жестокое нападение", - сказал Байден. Вашингтон продолжает военную помощь Киеву, "в том числе поставками систем ПВО и возможностей, необходимых для защиты границ Украины". После удара, в котором, по данным, погибли 51 человек, Зеленский вновь призвал западных союзников как можно быстрее предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование доставленных дальнобойных вооружений для атак на российскую территорию.

02:52 Еще один удар беспилотников по КиевуРоссия нанесла еще один удар беспилотниками по Киеву. Украинские подразделения ПВО пытаются противодействовать атакам на окраинах Киева, как сообщает украинская армия в Telegram. Пока нет информации о количестве использованных беспилотников и возможном ущербе. Эта ночная атака является частью серии российских авиаударов по Киеву, которые участились в последние недели.

01:32 Зеленский: хочет сохранить контроль над Курской областьюУкраина хочет удерживать занятые территории в российской Курской области до тех пор, пока президент Путин не согласится на переговоры, заявил президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Занятие этих территорий является значительной частью "плана победы" Украины, добавил Зеленский. В целом, Украина не нуждается в российской земле. Зеленский не уточняет, рассматривается ли возможность захвата большей территории России. Операция в Курске была тщательно засекречена, даже президента США Байдена не информировали о ней.

00:47 Министры Украины уходят в отставку в преддверии перестановок в правительствеЧетыре министра, в том числе заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр по стратегическим отраслям Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрелец, ушли в отставку перед ожидаемой перестановкой в правительстве Украины. Пока не ясно, займут ли эти четверо министров другие высокие должности. "Как обещано, в течение недели состоятся большие перестановки в правительстве", - объясняет Давид Арахамия, лидер фракции правящей партии "Слуга народа", в Telegram. "Завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", - объявляет Арахамия, которого считают близким союзником президента Украины Владимира Зеленского.

11:16 После ракетного удара по Полтаве Зеленский призывает к развертыванию дальнобойного оружияПосле смертельного ракетного удара России по Полтаве президент Украины Владимир Зеленский призвал разрешить развертывание дальнобойного оружия против России. "Если бы мы могли уничтожить площадки запуска агрессора там, где они находятся, а также российские военные аэродромы и их логистику, российские атаки стали бы неэффективными", - заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, число погибших в Полтаве возросло до 51, а число раненых достигло 271. Еще несколько человек завалены обломками.

20:06 Президент Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновникаПрезидент Украины Владимир Зеленский освободил от должности первого заместителя главы офиса президента Ростислава Шурму согласно указу на сайте президента. В то же время председатель парламента объявил об отставке Ольги Стефанishyn, которая занимала должность заместителя премьер-министра и министра по европейской интеграции Украины. Ранее несколько других министров также подали в отставку. Президент Владимир Зеленский объяснил изменения тем, что они направлены на укрепление правительства. "Осень будет решающей. Наши государственные институты должны быть структурированы таким образом, чтобы Украина смогла достичь всех необходимых результатов."

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здесь.

19:42 Корреспондент ntv в Полтаве: "Жители описали очень тревожный момент"Украина переживает одно из самых интенсивных воздушных нападений во время войны. Сообщается о многочисленных жертвах и сотнях раненых. Корреспондент ntv Кавита Шарма находится на месте и описывает "очень напряженную атмосферу" и как местные жители пережили ракетный удар.

19:25 Украина обвиняет Россию в убийстве пленныхУкраинская прокуратура обвиняет российских soldiers в убийстве еще нескольких пленных. Расследование начато в связи с убийством трех украинцев в районе Торецк в Донецкой области, сообщает агентство на своем Telegram-канале. Как сообщается, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Занявшие их заставили их лечь лицом вниз и сразу же расстреляли в спину", - сообщает агентство, ссылаясь на видеоролики, распространенные в интернете.

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Конфликт на Украине продолжает эскалировать, в результате чего гражданские районы в Львове становятся мишенью, как видно из двух погибших и 19 раненых в результате российских авиаударов, сообщает Максим Косицкий. В ответ на эти атаки Украина просит дополнительной помощи от Германии для восстановления своего сельскохозяйственного сектора и разминирования территории возле линии фронта.

Несмотря на отрицания России, Украина продолжает обвинять российские войска в убийстве пленных, как в случае с тремя украинцами в районе Торецк в Донецкой области, которых расстреляли в спину при сдаче.

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