Два человека погибли, когда тайфун Кратон пробился на территорию южного Тайваня.

Тайфун "Кратон", способный достигать скорости 135 км/ч (85 миль в час), обрушился на юг Тайваня в четверг днем, что эквивалентно урагану категории 1 в Атлантике.

По данным Центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Тайваня, погибли два человека и 219 человек получили ранения, один человек все еще считается пропавшим без вести.

66-летний водитель погиб из-за обвала камней, а 70-летний мужчина встретил такую же участь, обрезая дерево во время тайфуна.

Перед тем, как достичь суши, Кратон медленно продвигался вдоль южного побережья Тайваня. Ранее он задерживался возле Тайваня и Филиппин как эквивалент категории 4, и президент Тайваня Лай Чинг-те предупредил о возможном "катастрофическом ущербе".

После ослабления Кратон продолжал обрушивать на Тайвань сильные дожди, что привело к закрытию школ и приостановке работы фондовой биржи в начале недели. Более 300 рейсов были отменены, и по состоянию на 3 часа дня около 100 000 домохозяйств оставались без электроэнергии, как сообщает Министерство экономики Тайваня.

Кратон оставил за собой от 250 до 500 мм (10-20 дюймов) осадков, а в некоторых районах выпало более метра (40 дюймов) осадков. Ожидается дополнительные осадки от 250 до 500 мм (10-20 дюймов), поскольку Кратон продолжает находиться над и возле Тайваня.

Школы и предприятия были закрыты по всей Тайване в четверг. Более 38 000 тайваньских солдат находятся в режиме ожидания, готовые помочь в случае чрезвычайной ситуации.

Официальные лица Каосюн предупредили о медленном движении Кратона, заявив, что если тайфун остановится в районах Каосюн и Тainan, это может продлить его разрушительное воздействие на Каосюн.

Мэр Чен Чи-маи посоветовал не выходить из дома, сказав: "Пожалуйста, избегайте выхода на улицу".

Студент университета Ляо Шян-ронг, 24 года, поделился своим опытом с Reuters, отправившись из Тайпея в Каосюн, чтобы испытать шторм лично.

"Мы сейчас попадаем под стену глаза, и скоро войдем в центр", - сказал он, снимая шторм из лобби отеля.

Видео, опубликованное в социальных сетях через Threads, показало сильные ветры, которые опрокидывали мотоциклы и разрушали строительные леса, а также срывали крыши.

Тайфун "Кратон", также известный как Джулиен на Филиппинах, ранее затронул северные острова Филиппин, вызвав эвакуацию и сильное наводнение в прибрежных общинах.

По данным Филиппинского агентства новостей, почти 23 000 домохозяйств в трех регионах пострадали от шторма.

Тайфун, первоначально классифицированный как эквивалент категории 4, представлял серьезную угрозу для Азии, заставив президента Тайваня предупредить о возможном катастрофическом ущербе. После ослабления Кратон продолжил свой путь и принес сильные дожди в разные части Азии.

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