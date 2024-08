- Два автомобиля столкнулись в трагической аварии, в результате чего трое человек получили ранения.

В результате ДТП двух транспортных средств в районе Гюттерслоха 19-летний водитель получил тяжёлые травмы. В понедельник вечером 37-летний водитель в Рхеде-Вьененбрюке Attempted to make a left turn, but collided with молодой женщиной и её 18-летним спутником, как сообщается в правоохранительных органах. В результате удара пассажир молодой женщины, а также 37-летний водитель получили лёгкие травмы.

19-летний водитель ехал на машине, которая попала в аварию. После столкновения 37-летний водитель пытался повернуть налево, что привело к столкновению с машиной.

Читайте также: