Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиЗаписи

Дуплантис побил свой десятый рекорд по прыжкам с полюса

Вслед за триумфальными двадцатью днями на Олимпийских играх.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Мне ещё не доводилось совершать прыжок, который казался бы мне полностью безупречным.
Мне ещё не доводилось совершать прыжок, который казался бы мне полностью безупречным.

Дуплантис побил свой десятый рекорд по прыжкам с полюса

Несмотря на установление своего десятого мирового рекорда в прыжках с шестом, Арманд Дюплантис из Швеции не полностью доволен своей производительностью. Он считает, что есть еще место для улучшения и установления новых рекордов. Недавно он побил древний мировой рекорд на встрече Diamond League.

Арманд Дюплантис улучшил свой рекорд в прыжках с шестом всего на один сантиметр, всего через 20 дней после своей олимпийской победы в Париже. На встрече Diamond League в Хожуве, Польша, "Мондо" преодолел впечатляющие 6,26 метров со второй попытки. Это его десятый мировой рекорд, первый из которых он установил в польском Торунь в феврале 2020 года, где он преодолел 6,17 метров в помещении.

"Конечно, было много зрителей, которые хотели увидеть мое выступление, и это подтолкнуло меня к хорошему результату", - сказал Дюплантис, объясняя свой подвиг за 20 дней. "В этом году моей основной целью были Олимпийские игры, и рекорд пришел естественным образом, когда я был в лучшей форме. Я всегда стремлюсь прыгнуть как можно выше и толкнуть себя еще дальше. Я никогда не делал прыжок, который казался бы идеальным, поэтому я всегда чувствую, что могу улучшиться".

Дюплантис преодолел 5,62 метров, 5,92 метров и 6,00 метров на своих первых попытках. На своей рекордной попытке он едва не коснулся барьера, но он устоял. Зрители взорвались аплодисментами и фейерверками, когда Дюплантис гордо покинул мат, пробежал на трек и предался безумным празднованиям. В конечном итоге он превзошел всех, в том числе американского олимпийского серебряного призера Сэма Кендрикса и греческого Эммануила Каралиса, который установил национальный рекорд в воскресенье, оба преодолев 6,00 метров.

Перед поразительным рекордом Дюплантиса норвежский бегун Якоб Ингебритсен уже побил стоящий рекорд в легкой атлетике. 23-летний олимпийский чемпион на 5000 метров пробежал неолимпийские 3000 метров за впечатляющие 7 минут 17,55 секунд. Молодой человек превзошел время Дэниэла Комена, которое было установлено 1 сентября 1996 года в Риети, более чем на три секунды.

Десятый рекорд Арманда Дюплантиса в прыжках с шестом на встрече Diamond League в Хожуве, Польша, превзошел предыдущий мировой рекорд. Несмотря на это замечательное достижение, Дюплантис продолжает ставить перед собой цель побить еще больше рекордов в будущем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Удивительно, но Джуль Нимейер вызывает волны на Открытом чемпионате США.
Спорт

Удивительно, но Джуль Нимейер вызывает волны на Открытом чемпионате США.

Удивительно, но Джуль Нимейер вызывает волны на Открытом чемпионате США. Воодушевленная Юле Нiemeier начинает US Open триумфом, обыграв украинку Даяну Ястремскую, полуфиналистку Australian Open, со счетом 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 в напряженном матче. Благодаря этой победе, она второй раз с 2022 года пробивается во второй раунд последнего в году турнира

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Самый молодой игрок в истории "Баварии" развивается в сельской местности
Спорт

Самый молодой игрок в истории "Баварии" развивается в сельской местности

Самый молодой игрок в истории "Баварии" развивается в сельской местности Молодой талант Пол Вanner блистает в дебютном матче за 1. FC Хайденхайм в Бундеслиге. Футбольные гиганты Бавария Мюнхен пристально следят за прогрессом 18-летнего игрока. В настоящее время Вanner полностью сосредоточен на своем спортивном росте. Глаза сияют, Вanner стоит

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Зверев победил в домашнем противостоянии во время US Open
Спорт

Зверев победил в домашнем противостоянии во время US Open

На своей первой игре в Открытом чемпионате США Александр Зверев столкнулся с трудностями, которых не ожидал. Как чемпион, он еще не показал своего лучшего в матчах с своим олимпийским партнером.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно