Дуплантис побил свой десятый рекорд по прыжкам с полюса

Несмотря на установление своего десятого мирового рекорда в прыжках с шестом, Арманд Дюплантис из Швеции не полностью доволен своей производительностью. Он считает, что есть еще место для улучшения и установления новых рекордов. Недавно он побил древний мировой рекорд на встрече Diamond League.

Арманд Дюплантис улучшил свой рекорд в прыжках с шестом всего на один сантиметр, всего через 20 дней после своей олимпийской победы в Париже. На встрече Diamond League в Хожуве, Польша, "Мондо" преодолел впечатляющие 6,26 метров со второй попытки. Это его десятый мировой рекорд, первый из которых он установил в польском Торунь в феврале 2020 года, где он преодолел 6,17 метров в помещении.

"Конечно, было много зрителей, которые хотели увидеть мое выступление, и это подтолкнуло меня к хорошему результату", - сказал Дюплантис, объясняя свой подвиг за 20 дней. "В этом году моей основной целью были Олимпийские игры, и рекорд пришел естественным образом, когда я был в лучшей форме. Я всегда стремлюсь прыгнуть как можно выше и толкнуть себя еще дальше. Я никогда не делал прыжок, который казался бы идеальным, поэтому я всегда чувствую, что могу улучшиться".

Дюплантис преодолел 5,62 метров, 5,92 метров и 6,00 метров на своих первых попытках. На своей рекордной попытке он едва не коснулся барьера, но он устоял. Зрители взорвались аплодисментами и фейерверками, когда Дюплантис гордо покинул мат, пробежал на трек и предался безумным празднованиям. В конечном итоге он превзошел всех, в том числе американского олимпийского серебряного призера Сэма Кендрикса и греческого Эммануила Каралиса, который установил национальный рекорд в воскресенье, оба преодолев 6,00 метров.

Перед поразительным рекордом Дюплантиса норвежский бегун Якоб Ингебритсен уже побил стоящий рекорд в легкой атлетике. 23-летний олимпийский чемпион на 5000 метров пробежал неолимпийские 3000 метров за впечатляющие 7 минут 17,55 секунд. Молодой человек превзошел время Дэниэла Комена, которое было установлено 1 сентября 1996 года в Риети, более чем на три секунды.

Десятый рекорд Арманда Дюплантиса в прыжках с шестом на встрече Diamond League в Хожуве, Польша, превзошел предыдущий мировой рекорд. Несмотря на это замечательное достижение, Дюплантис продолжает ставить перед собой цель побить еще больше рекордов в будущем.

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