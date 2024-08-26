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ОбществоНовостиПара знаменитостей

Дуэт за "Давайте танцевать" решил пойти разными путями.

 and  Melissa Williams
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Дуэт за "Давайте танцевать" решил пойти разными путями.

За последние девять лет они были парой tanto на танцполе, как и вне его: Малика Дзумаева и Зольт Сандор Чеке. В 2023 году они победили в профессиональном челлендже "Пусть танцуют все" вместе. Однако их отношения подошли к концу, по крайней мере, за пределами софитов. Они объявили о своем расставании в совместном посте в Instagram, украсив его смайликом с разбитым сердцем.

Пост начинается со слов "Когда любовь превращается в дружбу...". Они планировали этот шаг более года и сделали его вместе, написали они. Они благодарны за совместные приключения и преодоленные трудности, которые они пережили как пара за последние девять лет. Несмотря на расставание, они обещают своим фанатам, что будут поддерживать друг друга и ценить свою дружбу.

"Оставайтесь друзьями, партнерами по танцам и коллегами", - намекают они на это большое изменение в жизни, но остаются оптимистичными в отношении будущего сотрудничества. По их словам, "Мы останемся лучшими друзьями, партнерами по танцам и коллегами, которые так много делят и помогают друг другу". Таким образом, возможность увидеть их вместе на "Пусть танцуют все" в будущем все еще остается.

Дзумаева и Чеке впервые встретились на мастер-классе в Румынии. С 2015 года они выступают вместе за клуб Grün-Gold Club Bremen. Вместе они также представляли Германию в национальной танцевальной команде. Дзумаева была постоянным участником "Пусть танцуют все" с 2021 года, а Чеке присоединился к шоу год спустя. В 2023 году их парой назначили для профессионального челленджа, который они выиграли. В 2024 году Дзумаева завоевала титул в регулярном сезоне "Пусть танцуют все" с музыкантом Габриэлем Келли.

Несмотря на личное расставание, знаменитые пары Дзумаева и Чеке продолжают работать вместе как партнеры по танцам в различных выступлениях. Знаменитые пары, полные таланта, известны своими успешными сотрудничествами, в том числе победой в профессиональном челлендже "Пусть танцуют все" в 2023 году.

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